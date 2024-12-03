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Aksiyonu, Romantizmi ve Gerilimi Bol Senaryolarıyla 2024 Yılının En İyi Güney Kore Filmleri

Aksiyonu, Romantizmi ve Gerilimi Bol Senaryolarıyla 2024 Yılının En İyi Güney Kore Filmleri

film Güney Kore 2024enler
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
03.12.2024 - 10:01

Merhabalar. Bir yılın daha sonuna geldik. Her yıl olduğu gibi 2024 yılında da Güney Kore yapımı birbirinden dramatik, aksiyonu bol, romantik ve macera dolu filmler gösterime girdi. Bu içerikte 2024 yılının en iyi Güney Kore filmlerinden bazılarını sizler için derledik. Listeye eklemek istediğiniz olursa seve seve kabul ederiz. Şimdiden hepinizi iyi seyirler ve iyi seneler dileriz.

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1. Exhuma

1. Exhuma

IMDb: 6.9

Korku ve gerilim türündeki bu film, uğursuz bir mezarı kazma sürecinin korkunç sonuçları ortaya çıkarmasını konu alıyor.

Yönetmen: Jang Jae-hyun

Oyuncular: Kim Go-eun, Choi Min-sik, Lee Do-hyun

2. Badland Hunters

2. Badland Hunters

IMDb: 5.9

Film, bir deprem Seul'ü kanunların hiçe sayıldığı bir yere dönüştürdüğü sırada bir avcının tehlikelerle dolu bir tarikatın içinden bir genci kurtarmasını konu alıyor.

Yönetmen: Heo Myeong-haeng

Oyuncular: Ma Dong-seok, Earl Baylon, Hao Feng

3. Jung Kook: I Am Still

3. Jung Kook: I Am Still

IMDb: 8.2

Bu belgesel filminde Jung Kook, izleyicilere yıldızlığa yükselişini, iş ahlakını, yaratıcı sürecini ve küresel bir ikon haline gelmesini anlatıyor. Belgeselde daha önce görülmemiş görüntüler ve röportajlar yer alıyor.

Yönetmen: Park Jun-soo

Oyuncu: Jungkook

4. Officer Black Belt

4. Officer Black Belt

IMDb: 6.8

Film, yetenekli bir dövüş sanatçısının bir denetim görevlisiyle birleşerek dövüş sanatları görevlisi olarak suçla mücadele etmesini konu alıyor.

Yönetmen: Joo-hwan Kim

Oyuncular: Kim Woo-bin, Lee Hae-young, Ren Hanami

5. Uprising

5. Uprising

IMDb: 6.6

Film, Joseon Hanedanlığı'nda birlikte büyüyen iki arkadaşın savaştan sonra karşıt taraflarda düşman olarak yeniden bir araya gelişini konu alıyor.

Yönetmen: Sang-man Kim

Oyuncular: Gang Dong-won, Park Jeong-min, Kim Shin-rock

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6. The Roundup: Punishment

6. The Roundup: Punishment

IMDb: 6.6

Film, dedektif Ma Seok-do'nun eski bir paralı asker ve bir çevrimiçi kumar örgütünün başı olan Baek Chang-ki'yi yakalamak için Siber Soruşturma ekibine katılmasını konu alıyor.

Yönetmen: Heo Myeong-haeng

Oyuncular: Ma Dong-seok, Kim Mu-yeol, Park Ji-hwan

7. Hijack 1971

7. Hijack 1971

IMDb: 6.8

Film, 1971 yılında Kore hava sahasında bir yolcu uçağının kaçırılması sırasında hayatları için mücadele eden insanların hikayesini konu alıyor.

Yönetmen: Kim Sung-han-I

Oyuncular: Chae Soo-bin, Sung Dong-il, Yeo Jin-goo

8. The Time of Fever

8. The Time of Fever

IMDb: 8

Çocukluk arkadaşları olan Ho Tae ve Dong Hee yıllar sonra yeniden bir araya gelir. Dong Hee, Ho Tae'ye karşı hisler besler, Ho Tae da ona karşı boş değildir. Ancak Dong Hee kızlarla flört eder. Bir olay ilişkilerini çıkmaza sokar.

Yönetmen: Kyung Hee Yang

Oyuncular: Gong Chan-shik, Won Tae Min, Do Woo

9. The Last of the Sea Women

9. The Last of the Sea Women

IMDb: 7

Bu belgesel, Jeju Adası kıyılarında Güney Koreli dalgıçlardan oluşan bir grubun yok olan kültürlerini yaklaşan tehditlerden kurtarmak için mücadele etmesini konu alıyor.

Yönetmen: Sue Kim

10. You Are the Apple of My Eye

10. You Are the Apple of My Eye

IMDb: 7.6

Özel bir okula giden yakın arkadaş grubunun hepsi, yıldız öğrenci Sun-ah'a karşı yıkıcı bir aşk besler. Grubun bunu iddia etmeyen tek üyesi Jin-woo'dur. Ancak o da onu sevmektedir.

Yönetmen: Cho Young-Myoung

Oyuncular: Jung Jinyoung, Kim Da-Hyun, Demian

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Bu listeye eklemek istediğiniz başka filmler var mı? Bu arada iyi seneler dileriz...

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Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli
Sinema Dizi Editörü
2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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