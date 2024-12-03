Aksiyonu, Romantizmi ve Gerilimi Bol Senaryolarıyla 2024 Yılının En İyi Güney Kore Filmleri

Merhabalar. Bir yılın daha sonuna geldik. Her yıl olduğu gibi 2024 yılında da Güney Kore yapımı birbirinden dramatik, aksiyonu bol, romantik ve macera dolu filmler gösterime girdi. Bu içerikte 2024 yılının en iyi Güney Kore filmlerinden bazılarını sizler için derledik. Listeye eklemek istediğiniz olursa seve seve kabul ederiz. Şimdiden hepinizi iyi seyirler ve iyi seneler dileriz.