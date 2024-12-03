Aksiyonu, Romantizmi ve Gerilimi Bol Senaryolarıyla 2024 Yılının En İyi Güney Kore Filmleri
Aksiyonu, Romantizmi ve Gerilimi Bol Senaryolarıyla 2024 Yılının En İyi Güney Kore Filmleri
Merhabalar. Bir yılın daha sonuna geldik. Her yıl olduğu gibi 2024 yılında da Güney Kore yapımı birbirinden dramatik, aksiyonu bol, romantik ve macera dolu filmler gösterime girdi. Bu içerikte 2024 yılının en iyi Güney Kore filmlerinden bazılarını sizler için derledik. Listeye eklemek istediğiniz olursa seve seve kabul ederiz. Şimdiden hepinizi iyi seyirler ve iyi seneler dileriz.
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1. Exhuma
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2. Badland Hunters
3. Jung Kook: I Am Still
4. Officer Black Belt
5. Uprising
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6. The Roundup: Punishment
7. Hijack 1971
8. The Time of Fever
9. The Last of the Sea Women
10. You Are the Apple of My Eye
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Bu listeye eklemek istediğiniz başka filmler var mı? Bu arada iyi seneler dileriz...
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2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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