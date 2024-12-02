Vizyona Girer Girmez IMDb Puanlarını Havada Yakalayan 2024 Yılının En İyi Filmleri
Vizyona Girer Girmez IMDb Puanlarını Havada Yakalayan 2024 Yılının En İyi Filmleri
Merhabalar. Bir yılın sonuna daha geldik. Her yıl olduğu gibi 2024 yılında da sinema salonlarına ve dijital platformlara birbirinden harika filmler geldi. Bu içerikte 2024 yılında vizyona girmiş olan ve IMDb puanlarını silip süpüren filmleri listeledik. Ve hepsinin puanı 7'den yüksek! Şimdiden hepinize iyi yıllar dileriz.
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1. Dune: Part Two
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2. Deadpool & Wolverine
3. Furiosa: A Mad Max Saga
4. Inside Out 2
5. Alien: Romulus
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6. The Substance
7. Challengers
8. The Wild Robot
9. Gladiator II
10. Transformers One
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Peki sizin 2024 yılında izlemekten çok hoşlandığınız film hangisiydi? Yorumlara buyrun...
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2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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