onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Vizyona Girer Girmez IMDb Puanlarını Havada Yakalayan 2024 Yılının En İyi Filmleri

Vizyona Girer Girmez IMDb Puanlarını Havada Yakalayan 2024 Yılının En İyi Filmleri

film 2024enler
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
02.12.2024 - 08:46

Merhabalar. Bir yılın sonuna daha geldik. Her yıl olduğu gibi 2024 yılında da sinema salonlarına ve dijital platformlara birbirinden harika filmler geldi. Bu içerikte 2024 yılında vizyona girmiş olan ve IMDb puanlarını silip süpüren filmleri listeledik. Ve hepsinin puanı 7'den yüksek! Şimdiden hepinize iyi yıllar dileriz.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Dune: Part Two

1. Dune: Part Two

IMDb: 8.5

Paul Atreides, ailesini yok eden komploculara karşı bir intikam savaşında Fremen'lerle birleşir. Hayatının aşkı ile evrenin kaderi arasında bir seçim yapmak zorunda kalan Atreides, korkunç bir geleceği engellemeye çalışır.

Yönetmen: Denis Villeneuve

Oyuncular: Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson

2. Deadpool & Wolverine

2. Deadpool & Wolverine

IMDb: 7.7

Deadpool'a Marvel Sinematik Evreni'nde Zaman Varyansı Otoritesi tarafından bir yer teklif edilir, ancak bunun yerine evrenini yok olmaktan kurtarmak için Wolverine'in bir çeşidini işe alır.

Yönetmen: Shawn Levy

Oyuncular: Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin

3. Furiosa: A Mad Max Saga

3. Furiosa: A Mad Max Saga

IMDb: 7.5

Film, asi savaşçı Furiosa'nın Mad Max ile karşılaşması ve takım kurmasından önceki hikayesini konu alıyor.

Yönetmen: George Miller

Oyuncular: Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth, Tom Burke

4. Inside Out 2

4. Inside Out 2

IMDb: 7.6

Riley'nin ergenliğe girdiği ve bunun sonucunda yepyeni, daha karmaşık duygular deneyimlediği bir devam filmi olan bu yapımda Riley ergenlik yıllarına uyum sağlamaya çalışırken, eski duyguları da değiştirilme olasılığına uyum sağlamaya çalışır.

Yönetmen: Kelsey Mann

Oyuncular: Amy Poehler, Maya Hawke, Kensington Tallman

5. Alien: Romulus

5. Alien: Romulus

IMDb: 7.2

Bir grup genç uzay kolonisti, terk edilmiş bir uzay istasyonunun derinlerini araştırırken evrendeki en korkunç yaşam formuyla yüz yüze gelir.

Yönetmen: Fede Alvarez

Oyuncular: Cailee Spaeny, David Jonsson, Archie Renaux

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. The Substance

6. The Substance

IMDb: 7.5

Kariyeri solan bir ünlü, karaborsa bir uyuşturucu alır. Bu, geçici olarak kendisinin daha genç ve daha iyi bir versiyonunu yaratan hücre çoğaltıcı bir maddedir.

Yönetmen: Coralie Fargeat

Oyuncular: Demi Moore, Margaret Qualley, Dennis Quaid

7. Challengers

7. Challengers

IMDb: 7.1

Eski bir tenis dahisi ve antrenörü olan Tashi, kocasını bir şampiyona dönüştürmüştür. Ancak son zamanlardaki bir yenilgi serisinin üstesinden gelmek ve kendini kurtarmak için eski en iyi arkadaşı ve eski erkek arkadaşıyla yüzleşmesi gerekir.

Yönetmen: Luca Guadagnino

Oyuncular: Mike Faist, Josh O'Connor, Zendaya

8. The Wild Robot

8. The Wild Robot

IMDb: 8.3

Bir gemi kazasından sonra Roz adındaki zeki bir robot ıssız bir adada mahsur kalır. Zorlu ortamda hayatta kalmak için Roz, adanın hayvanlarıyla bağ kurar ve yetim bir kaz yavrusuna bakar.

Yönetmen: Chris Sanders

Oyuncular: Lupita Nyong'o, Pedro Pascal, Kit Connor

9. Gladiator II

9. Gladiator II

IMDb: 7

Memleketi Roma'yı yöneten zalim imparatorlar tarafından fethedilen Lucius, Kolezyum'a girmek zorunda kalır. Roma'nın ihtişamını halkına geri döndürmek için geçmişine dönüp güç bulmak zorundadır.

Yönetmen: Ridley Scott

Oyuncular: Paul Mescal, Denzel Washington, Pedro Pascal

10. Transformers One

10. Transformers One

IMDb: 7.6

Film, yeminli düşmanlar olarak bilinen Optimus Prime ve Megatron'un bir zamanlar Cybertron'un kaderini sonsuza dek değiştiren kardeşler gibi olmasının hikayesini konu alıyor.

Yönetmen: Josh Cooley

Oyuncular: Chris Hemsworth, Brian Tyree Henry, Scarlett Johansson

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Peki sizin 2024 yılında izlemekten çok hoşlandığınız film hangisiydi? Yorumlara buyrun...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli
Sinema Dizi Editörü
2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın