Netflix'te Film Seçerken İnce Eleyip Sık Dokuyanların Mutlaka İzlemesi Gereken Birbirinden Kaliteli Yapımlar
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Netflix'te Film Seçerken İnce Eleyip Sık Dokuyanların Mutlaka İzlemesi Gereken Birbirinden Kaliteli Yapımlar
Merhabalar. Netflix'te komedi, dram, aksiyon, korku ve gerilim gibi pek çok türde birbirinden harika yapımlar yer alıyor. Ama siz bunları arayıp tarayıp bulmakta zorlanıyorsanız bu film listemiz tam da size göre! Bu içerikte Netflix'te yer alan ve izleyenler tarafından çok beğenilen bazı filmleri sizler için derledik. İyi seyirler dileriz.
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1. Gifted (2017)
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2. The Equalizer (2014)
3. Ready or Not (2019)
4. Reptile (2023)
5. Kiki's Delivery Service (1989)
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6. The Irishman (2019)
7. Just Mercy (2019)
8. 47 Ronin (2013)
9. Matilda (1996)
10. Uprising (2024)
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2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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