onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Netflix'te Film Seçerken İnce Eleyip Sık Dokuyanların Mutlaka İzlemesi Gereken Birbirinden Kaliteli Yapımlar

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Netflix'te Film Seçerken İnce Eleyip Sık Dokuyanların Mutlaka İzlemesi Gereken Birbirinden Kaliteli Yapımlar

Netflix film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
22.11.2024 - 07:01

Merhabalar. Netflix'te komedi, dram, aksiyon, korku ve gerilim gibi pek çok türde birbirinden harika yapımlar yer alıyor. Ama siz bunları arayıp tarayıp bulmakta zorlanıyorsanız bu film listemiz tam da size göre! Bu içerikte Netflix'te yer alan ve izleyenler tarafından çok beğenilen bazı filmleri sizler için derledik. İyi seyirler dileriz.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Gifted (2017)

1. Gifted (2017)

IMDb: 7.6

Dram türündeki film, Frank adındaki bir adamın dahi bir çocuk olan yeğeni Mary'yi büyütmesini ve çocuğun annesiyle sürdürdüğü velayet savaşını konu alıyor.

Yönetmen: Marc Webb

Oyuncular: Chris Evans, Mckenna Grace, Lindsay Duncan

2. The Equalizer (2014)

2. The Equalizer (2014)

IMDb: 7.2

Gizemli geçmişini geride bıraktığına inanan bir adam, aşırı şiddet yanlısı Rus gangsterlerin kontrolü altındaki genç bir kızla tanıştığında harekete geçme kararı alır.

Yönetmen: Antoine Fuqua

Oyuncular: Denzel Washington, Marton Csokas, Chloë Grace Moretz

3. Ready or Not (2019)

3. Ready or Not (2019)

IMDb: 6.9

Kara mizah türündeki bu filmde bir gelinin düğün gecesi, eksantrik yeni kayınvalideleri onu korkunç bir oyuna katılmaya zorladığında uğursuz bir hal alır.

Yönetmenler: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

Oyuncular: Samara Weaving, Adam Brody, Mark O'Brien

4. Reptile (2023)

4. Reptile (2023)

IMDb: 6.8

Tom Nichols, hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı bir zamanda kendi hayatını parçalamaya başlayan bir davayı takip etmekten vazgeçmeyen sert bir New England dedektifidir.

Yönetmen: Grant Singer

Oyuncular: Benicio Del Toro, Justin Timberlake, Eric Bogosian

5. Kiki's Delivery Service (1989)

5. Kiki's Delivery Service (1989)

IMDb: 7.8

Kiki siyah kedisi Jiji ile birlikte bir sahil kasabasına yerleşir ve yüksek uçan bir teslimat hizmeti başlatır. Burada bağımsızlık ve sorumlulukla karşılaşması ömür boyu sürecek dostluklar kurmasına ve dünyadaki yerini bulmasına yardımcı olur.

Yönetmen: Hayao Miyazaki

Oyuncular: Kirsten Dunst, Minami Takayama, Rei Sakuma

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. The Irishman (2019)

6. The Irishman (2019)

IMDb: 7.8

Film, Frank Sheeran'ın II. Dünya Savaşı gazisinden Bufalino suç ailesinin tetikçisine ve yakın arkadaşı Jimmy Hoffa'nın iddia edilen suikastına kadar olan hayatının bir tasvirini ele alıyor.

Yönetmen: Martin Scorsese

Oyuncular: Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci

7. Just Mercy (2019)

7. Just Mercy (2019)

IMDb: 7.6

Dünyaca ünlü insan hakları savunma avukatı Bryan Stevenson, haksız yere ölüm cezasına çarptırılmış bir mahkumu serbest bırakmak için çalışır.

Yönetmen: Destin Daniel Cretton

Oyuncular: Michael B. Jordan, Jamie Foxx, Brie Larson

8. 47 Ronin (2013)

8. 47 Ronin (2013)

IMDb: 6.2

Bir samuray grubu, acımasız bir şogunun elinde ölen efendilerinin ve onursuzluklarının intikamını almak için yola çıkar.

Yönetmen: Carl Rinsch

Oyuncular: Keanu Reeves, Hiroyuki Sanada, Kô Shibasaki

9. Matilda (1996)

9. Matilda (1996)

IMDb: 7

Keskin bir zekaya ve psişik güçlere sahip bir kız, duygusuz ailesiyle hesaplaşmak ve okul öğretmenini sadist bir müdirenin zalim pençesinden kurtarmak için her ikisini de kullanır.

Yönetmen: Danny DeVito

Oyuncular: Danny DeVito, Rhea Perlman, Mara Wilson

10. Uprising (2024)

10. Uprising (2024)

IMDb: 6.6

Joseon Hanedanlığı'nda birlikte büyüyen biri efendi diğeri hizmetçi iki arkadaş, savaştan sonra karşıt taraflarda düşman olarak yeniden bir araya gelirler.

Yönetmen: Sang-man Kim

Oyuncular: Gang Dong-won, Park Jeong-min, Kim Shin-rock

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli
Sinema Dizi Editörü
2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın