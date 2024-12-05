Spotify Wrapped'in Ortalığı Kasıp Kavurduğu Şu Günlerde Letterboxd da Bir Tarih Verdi!
Spotify Wrapped'in Ortalığı Kasıp Kavurduğu Şu Günlerde Letterboxd da Bir Tarih Verdi!
Tüm dünya günlerdir Spotify Wrapped'in yayınlanmasını bekliyordu. Müzik platformunun bunu geciktirmesi de bekleyişi epey bir artırmıştı. Nihayet geçtiğimiz gün Spotify Wrapped açıklandı. Sosyal medyada mizahı dönerken bir hamle de film tutkunlarının buluştuğu Letterboxd'dan geldi. Platform yaptığı bir paylaşımla tarih verdi. İşte detaylar...
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Müzik tutkunları günlerdir Spotify Wrapped karnelerini görebilmek ve sosyal medyada paylaşabilmek için can atıyordu. Spotify'ın açıklaması gecikince bu bekleyiş daha da uzun sürmüştü hatırlarsanız.
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Tabii tüm dünya Spotify'ı konuşurken bir hamle de Letterboxd'dan geldi. Film tutkunlarının bir araya geldiği Letterboxd, sosyal medya hesabından bir tarih verdi.
Platformun verdiği tarih sinefiller arasında heyecan yarattı. Zira günlerdir sinefiller 'Letterboxd Wrapped' de gelsin diye paylaşımlar yapıyordu. Ama bir taraftan platformun ironi yaptığını söyleyenler bile oldu. Bazıları da bu özelliğin patronlar tarafından kullanıldığını dile getirdi.
Sizce Letterboxd 8 Ocak'ta 'wrapped' yayınlar mı? Yorumlara buyrun...
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2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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