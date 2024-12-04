Güney Kore'deki Mali Çöküşten İlham Almıştı! 'Squid Game'in Yaratıcısı 2. Sezona Dair Önemli Açıklamalar Yaptı

'Oyunların yanı sıra karakterler de değişti. Eski oyunculardan sadece 456 numara bu sezonda var. Hikaye Gi-Hun'un faillerden intikam arayışı gibi gözükse de çok daha büyük bir mesaj var. Dizi, dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için irade gücümüz var mı diye insanlara sorgulatacak. Çünkü ırk, din, dil yüzünden hepimiz çok bölündük, gruplara ayrıldık ve birbirimize düşman olduk' dedi.