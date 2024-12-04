Güney Kore'deki Mali Çöküşten İlham Almıştı! 'Squid Game'in Yaratıcısı 2. Sezona Dair Önemli Açıklamalar Yaptı
Güney Kore'deki Mali Çöküşten İlham Almıştı! 'Squid Game'in Yaratıcısı 2. Sezona Dair Önemli Açıklamalar Yaptı
Kaynak: https://deadline.com/2024/12/squid-ga...
Netflix'in hit dizisi 'Squid Game' ikinci sezonuya aralık ayında ekranlara gelmeye hazırlanıyor. İkinci sezonda dizinin baş karakteri oyuncu 456 çok başka bir mücadeleye girişiyor. Dizinin Güney Koreli senaristi Hwang Dong-hyuk, Deadline'a verdiği röportajda yeni sezonla ilgili çok önemli açıklamalar yaptı. Senarist Güney Kore'deki mali çöküşten ilham aldığını söyleyerek yeni sezonda izleyicileri neler beklediğini açıkladı. İşte detaylar...
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Netflix'in dünya çapında hit dizisi 'Squid Game', ikinci sezonuyla 26 Aralık'ta ekranlara dönüyor. İzleyenler hatırlar ilk sezonda 456 oyuncu borç batağında oldukları için yarışmaya katılmışlardı ve para ödülünü kazanmak için ölümüne bir rekabete girişmişlerdi.
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Dizinin yaratıcısı Hwang Dong-hyuk, ilk sezonun hikayesini Güney Kore'deki finansal çöküşten ilham alarak yazdığını söylemişti. Ayrıca verdiği röportajlarda da ikinci sezonu daha çok para kazanmak için çektiğini de itiraf etmişti.
Deadline'ın haberine göre Hwang Dong-hyuk, ikinci sezonun birinci sezondan ne farkı olduğunu açıkladı. Güney Koreli yönetmen ve senarist yaptığı açıklamada,
Hwang Dong-hyuk 456 hakkında da önemli ipuçları verdi:
'Squid Game' senaristi verdiği röportajda "Bölünmüş bir toplumda yaşamak istemediğim için 2. sezonu yarattım" dedi. Siz onun bu görüşüne ne diyorsunuz? Yorumlara buyrun...
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2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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