456 Geliyor! Netflix'in Hit Dizisi 'Squid Game'den Gelen Fragman İzleyenleri Aşırı Heyecanlandırdı
456 Geliyor! Netflix'in Hit Dizisi 'Squid Game'den Gelen Fragman İzleyenleri Aşırı Heyecanlandırdı
Netflix'in heyecanla beklenen Güney Kore dizisi 'Squid Game'e sayılı bir zaman kaldı. Aralık ayının sonunda yayınlanacak diziden ilk görsellerden tutun da fragmana kadar her şey fanları heyecanlandırıyor. Geçtiğimiz saatlerde Netflix, 'Squid Game'den yeni bir fragman daha paylaştı. Her zaman olduğu gibi bu fragman da izleyicilerin dikkatini çekti. Gelin önce fragmana, ardından gelen yorumlara hep birlikte bakalım.
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İlk sezonuyla tüm dünyada fırtına gibi esen Netflix dizisi 'Squid Game'in ikinci sezonuna çok az bir zaman kaldı. 26 Aralık günü platformda yayınlanacak dizide oyuncu 456, bu ölüm kalım mücadelesini bitirmek için geri dönüyor.
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7. "Bu sezonun en sinir bozucu karakterlerinden biri olacak ve ben bunu destekliyorum"
8. "2 dakikalık Jo Yu-ri sahnelerinin tamamını sızdıracak birine ihtiyacım var"
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'Squid Game'in üçüncü sezonu 2025 yılında gösterime girecek. Sizin ikinci sezondan beklentiniz neler? Yorumlara buyrun...
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2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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