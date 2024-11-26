Haluk Bilginer Aday Olarak Gösterilmişti! 52. Uluslararası Emmy Ödülleri'nin Sahipleri Belli Oldu
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Haluk Bilginer Aday Olarak Gösterilmişti! 52. Uluslararası Emmy Ödülleri'nin Sahipleri Belli Oldu
Kaynak: https://deadline.com/2024/11/2024-int...
52. Uluslararası Emmy Ödülleri Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde düzenlendi. Birleşik Krallık, en iyi erkek oyuncu, belgesel, spor belgeseli ve çocuk animasyonunda dört ödülle başı çekti. Türkiye'yi ise En İyi Aktör dalında Haluk Bilginer temsil etti. Peki Emmy Ödülleri'ni kim kazandı? İşte kazananların tam listesi...
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En İyi Aktör - The Sixth Commandment dizisindeki Timothy Spall (Birleşik Krallık)
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En İyi Aktris - Hunger dizisinden Aokbab-Chutimon Chuengcharoensukying (Tayland)
Drama Dizisi - Les Gouttes de Dieu (Drops of God) (Fransa)
Komedi Dizisi - División Palermo (Arjantin)
Belgesel - Otto Baxter: Not a F...ing Horror Story (Birleşik Krallık)
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Sanat Programı - Pianoforte (Polonya)
Doğaçlama Eğlence Programı - Restaurant Misverstand (Belçika)
Mini Dizi - Punt de no retorn (İspanya)
Spor Belgeseli - Brawn: The Impossible Formula 1 Story (Birleşik Krallık)
Pembe Dizi - La Promesa (The Vow) (İspanya)
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TV Filmi - Mini Dizi - Liebes Kind (Dear Child) (Almanya)
Çocuklar İçin Animasyon - Tabby McTat (Birleşik Krallık)
Çocuklar İçin Gerçekçi Yapım - La Vida Secreta de tu Mente (The secret life of your mind) (Meksika)
Çocuklar İçin Live Action - En af Drengene (One of the Boys) (Danimarka)
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2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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