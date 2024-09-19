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Yine Gururlandık: Haluk Bilginer Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" Dalında Aday Oldu!

Yine Gururlandık: Haluk Bilginer Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" Dalında Aday Oldu!

Haluk Bilginer
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Onedio İçerik Editörü
19.09.2024 - 19:42

2019 yılında Şahsiyet dizisindeki Agâh Beyoğlu karakteriyle Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülü alan Haluk Bilginer, bir kez daha aday gösterildi!

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Dünyaca ünlü oyuncumuz Haluk Bilginer, muhteşem oyunculuğuyla gururlandırmaya devam ediyor.

Dünyaca ünlü oyuncumuz Haluk Bilginer, muhteşem oyunculuğuyla gururlandırmaya devam ediyor.

2019 yılında Agâh Beyoğlu karakteriyle Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü almıştı.

2019 yılında Agâh Beyoğlu karakteriyle Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü almıştı.

Ünlü oyuncu, bu kez de Şahsiyet'in ikinci sezonundaki performansıyla Uluslararası Emmy Ödülleri'nde aynı "En İyi Erkek Oyuncu" dalında aday gösterildi.

Ünlü oyuncu, bu kez de Şahsiyet'in ikinci sezonundaki performansıyla Uluslararası Emmy Ödülleri'nde aynı "En İyi Erkek Oyuncu" dalında aday gösterildi.

Ne dersiniz, bir ödül daha gelir mi?

Ne dersiniz, bir ödül daha gelir mi?
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