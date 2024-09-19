Yine Gururlandık: Haluk Bilginer Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" Dalında Aday Oldu!
Yine Gururlandık: Haluk Bilginer Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" Dalında Aday Oldu!
2019 yılında Şahsiyet dizisindeki Agâh Beyoğlu karakteriyle Uluslararası Emmy Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülü alan Haluk Bilginer, bir kez daha aday gösterildi!
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Dünyaca ünlü oyuncumuz Haluk Bilginer, muhteşem oyunculuğuyla gururlandırmaya devam ediyor.
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2019 yılında Agâh Beyoğlu karakteriyle Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü almıştı.
Ünlü oyuncu, bu kez de Şahsiyet'in ikinci sezonundaki performansıyla Uluslararası Emmy Ödülleri'nde aynı "En İyi Erkek Oyuncu" dalında aday gösterildi.
Ne dersiniz, bir ödül daha gelir mi?
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