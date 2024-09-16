Emmy Ödülleri'nde Aldığı Ödül Sayısı ile Tarihe Geçen Dizi "Shogun"ı İzlemeniz için 10 Neden!

76. Emmy Ödülleri'ne Shogun dizisi damga vurdu. 25 dalda adaylık alan Shogun, 18 ödülle geceden ayrılarak tek sezonda en çok ödül kazanan dizi rekorunu kırdı. Peki, gerçekten dedikleri kadar var mı? İşte, bu muhteşem diziyi izlemeniz için 10 sebep...