Hiç İzlenmemişti: 'Esaretin Bedeli' Filminin Yıldızı, Yıllar Sonra Filmin Neden Başarılı Olduğunu Açıkladı

'Film ilk gösterime girdiğinde kimse izlememişti. Onun kaderini değiştiren Ted Turner oldu. Turner filmi televizyon kanalında oynatmıştı. Bu sayede çok sevildi. IMDb'de tüm zamanların en sevilen filmi oldu. Kaliteli bir film ve dizi daima kalıcıdır. Algoritmaların ne izleyeceğimizi belirlemesine karşıyım. Önemli olan bir filmin hit olması değil, aradan 15-20 yıl geçtikten sonra hâlâ çok sevilmesidir' dedi.