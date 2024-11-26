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Hiç İzlenmemişti: 'Esaretin Bedeli' Filminin Yıldızı, Yıllar Sonra Filmin Neden Başarılı Olduğunu Açıkladı

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Hiç İzlenmemişti: 'Esaretin Bedeli' Filminin Yıldızı, Yıllar Sonra Filmin Neden Başarılı Olduğunu Açıkladı

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
26.11.2024 - 10:19

Tim Robbins ve Morgan Freeman'ın başrollerde oynadığ Esaretin Bedeli filmi 1994'te vizyona girmiş ama ilk zamanlar gişede umduğunu bulamamıştı. Oscar'a aday gösterilmiş ama yine de kimse izlememişti. Aradan yıllar geçtikten sonra günümüzden baktığımızda film IMDb'deki koltuğunu kimseye kaptırmıyor. Peki Esaretin Bedeli'nin bu başarısının sırrı neydi? Filmin başrol oyuncusu Tim Robbins verdiği bir röportajda bunu açıkladı.

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Tim Robbins ve Morgan Freeman'ın başrollerde oynadığı 'The Shawshank Redemption' yani Türkçe adıyla Esaretin Bedeli filmini bilmeyen duymayan yoktur. 1994 yılında vizyona giren film, yayınlandığı ilk zaman çok eleştirildi, Oscar'a aday gösterildi ama gişede umduğunu bulamadı.

Tim Robbins ve Morgan Freeman'ın başrollerde oynadığı 'The Shawshank Redemption' yani Türkçe adıyla Esaretin Bedeli filmini bilmeyen duymayan yoktur. 1994 yılında vizyona giren film, yayınlandığı ilk zaman çok eleştirildi, Oscar'a aday gösterildi ama gişede umduğunu bulamadı.

Ama günümüze baktığımızda aradan 30 yıl geçmiş olmasına rağmen film kült yapımlar arasında. Öyle ki IMDb'deki zirvesini hiç kimseye kaptırmıyor. Peki ama bunun başarısının arkasındaki sır neydi?

Ama günümüze baktığımızda aradan 30 yıl geçmiş olmasına rağmen film kült yapımlar arasında. Öyle ki IMDb'deki zirvesini hiç kimseye kaptırmıyor. Peki ama bunun başarısının arkasındaki sır neydi?

Filmde Andy Dufresne karakterini canlandıran ünlü oyuncu Tim Robbins, filmin bu başarısının sırrını Amerikalı iş adamı Ted Turner'a bağlıyor.

Filmde Andy Dufresne karakterini canlandıran ünlü oyuncu Tim Robbins, filmin bu başarısının sırrını Amerikalı iş adamı Ted Turner'a bağlıyor.

The Guardian'a röportaj veren Tim Robbins yaptığı açıklamada,

The Guardian'a röportaj veren Tim Robbins yaptığı açıklamada,

'Film ilk gösterime girdiğinde kimse izlememişti. Onun kaderini değiştiren Ted Turner oldu. Turner filmi televizyon kanalında oynatmıştı. Bu sayede çok sevildi. IMDb'de tüm zamanların en sevilen filmi oldu. Kaliteli bir film ve dizi daima kalıcıdır. Algoritmaların ne izleyeceğimizi belirlemesine karşıyım. Önemli olan bir filmin hit olması değil, aradan 15-20 yıl geçtikten sonra hâlâ çok sevilmesidir' dedi.

Siz Esaretin Bedeli yıldızının söyledikleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...

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Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli
Sinema Dizi Editörü
2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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