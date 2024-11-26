Tüm Zamanların En İyi Filmi Denilen 'Gladyatör 2'de Paul Mescal Başrolü Kimin Elinden Kaptı?

Gladyatör filminin devamı olan 'Gladyatör 2' sinema eleştirmenleri tarafından tüm zamanların en iyisi olarak değerlendiriliyor. Filmin başrolünde oynayan Paul Mescal ise çok konuşuluyor. Peki Mescal bu rolü nasıl elde etti? İşte bu sorunun cevabı yönetmen Ridley Scott'ta. Ünlü yönetmen Hollywood Reporter'a verdiği röportajda başrol için aslında çok başka bir isim düşündüğünü ama sonra vazgeçtiğini açıkladı. İşte detaylar...