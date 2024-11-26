Tüm Zamanların En İyi Filmi Denilen 'Gladyatör 2'de Paul Mescal Başrolü Kimin Elinden Kaptı?
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Tüm Zamanların En İyi Filmi Denilen 'Gladyatör 2'de Paul Mescal Başrolü Kimin Elinden Kaptı?
Gladyatör filminin devamı olan 'Gladyatör 2' sinema eleştirmenleri tarafından tüm zamanların en iyisi olarak değerlendiriliyor. Filmin başrolünde oynayan Paul Mescal ise çok konuşuluyor. Peki Mescal bu rolü nasıl elde etti? İşte bu sorunun cevabı yönetmen Ridley Scott'ta. Ünlü yönetmen Hollywood Reporter'a verdiği röportajda başrol için aslında çok başka bir isim düşündüğünü ama sonra vazgeçtiğini açıkladı. İşte detaylar...
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Gladyatör filminin devamı niteliğinde olan 'Gladyatör 2' dünya çapında vizyona girdi ve eleştirmenlerden tam puan aldı. Pek çok sinema eleştirmeni yönetmen Ridley Scott'ın devam filmini 'tüm zamanların en iyisi' olarak değerlendirmeye başladı.
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Bundaki temel etken başrollerdeki Paul Mescal, Pedro Pascal ve Denzel Washington'ın oyunculuklarının çok beğenilmesi oldu. Özellikle Denzel Washington'ın oynadığı karakterle tüm filmi sırtladığı dile getirildi.
Paul Mescal'e yapılan eleştirilere gelince... 28 yaşındaki İrlandalı oyuncu son zamanların en yıldızı parlayan isimlerinden biri. 'All of Us Strangers'tan tutun da 'Aftersun'a kadar pek çok ses getiren yapımda kendini izleyiciye sevdirdi.
'Gladyatör 2'nin yönetmeni ise onu başka bir yapımda görüp beğenmiş ve filmin başrolü yapmış. Ünlü yönetmen Hollywood Reporter'a yaptığı açıklamada,
Siz Gladyatör 2'nin başrolünün Timothée Chalamet değil de Paul Mescal'e gitmesine ne diyorsunuz? Yorumlara buyrun...
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2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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