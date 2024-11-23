Gladyatör 2 Aktörleri Paul Mescal ile Pedro Pascal'ın Kamera Arkası Fotoğraflarına Birbirinden Komik Yorumlar

Son yılların en popüler oyuncularından ikisi olan Paul Mescal ile Pedro Pascal 'Gladyatör 2' filminde bir araya geldi. Film hem sinema eleştirmenleri hem de izleyenler tarafından çok beğenildi. Bunun yanı sıra oyuncuların film dışındaki halleri de çok konuşuldu. Pedro Pascal filmin çekimleri sırasında Paul Mescal ile çektirdiği fotoğrafları paylaşınca bu goygoy daha da yayıldı. İkilinin sempatik tavırları, soyadı benzerlikleri, duruşları sosyal medyanın diline düştü. Gelin önce fotoğraflara, ardından gelen yorumlara hep birlikte bakalım.