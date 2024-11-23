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Gladyatör 2 Aktörleri Paul Mescal ile Pedro Pascal'ın Kamera Arkası Fotoğraflarına Birbirinden Komik Yorumlar

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Gladyatör 2 Aktörleri Paul Mescal ile Pedro Pascal'ın Kamera Arkası Fotoğraflarına Birbirinden Komik Yorumlar

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
23.11.2024 - 20:04

Son yılların en popüler oyuncularından ikisi olan Paul Mescal ile Pedro Pascal 'Gladyatör 2' filminde bir araya geldi. Film hem sinema eleştirmenleri hem de izleyenler tarafından çok beğenildi. Bunun yanı sıra oyuncuların film dışındaki halleri de çok konuşuldu. Pedro Pascal filmin çekimleri sırasında Paul Mescal ile çektirdiği fotoğrafları paylaşınca bu goygoy daha da yayıldı. İkilinin sempatik tavırları, soyadı benzerlikleri, duruşları sosyal medyanın diline düştü. Gelin önce fotoğraflara, ardından gelen yorumlara hep birlikte bakalım.

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2024 yılının en heyecanla beklenen yapımlarından biri olan 'Gladyatör 2' vizyona girdi. Sinema eleştirmenleri daha şimdiden filmi "yılın en iyisi" değil "tüm zamanların en iyisi" olarak nitelendirmeye başladı.

2024 yılının en heyecanla beklenen yapımlarından biri olan 'Gladyatör 2' vizyona girdi. Sinema eleştirmenleri daha şimdiden filmi "yılın en iyisi" değil "tüm zamanların en iyisi" olarak nitelendirmeye başladı.

Filmin başrolünde oynayan Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington ve Connie Nielsen hakkında sosyal medyada olumlu-olumsuz pek çok tespit yazıldı çizildi.

Filmin başrolünde oynayan Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington ve Connie Nielsen hakkında sosyal medyada olumlu-olumsuz pek çok tespit yazıldı çizildi.

Geçtiğimiz günlerde filmde Marcus Acacius rolünü canlandıran Pedro Pascal Instagram hesabından 'Gladyatör 2' filminden birbirinden eğlenceli fotoğraflar paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde filmde Marcus Acacius rolünü canlandıran Pedro Pascal Instagram hesabından 'Gladyatör 2' filminden birbirinden eğlenceli fotoğraflar paylaştı.

Tabii Pascal'ın paylaşımları sosyal medyaya yayıldı. Özellikle Paul Mescal ile çekilen fotoğrafları goygoy malzemesi oldu.

Tabii Pascal'ın paylaşımları sosyal medyaya yayıldı. Özellikle Paul Mescal ile çekilen fotoğrafları goygoy malzemesi oldu.

Fas'ta çekilen filmden onlara kalan hatıralardan ilkiyle başlayalım...

Fas'ta çekilen filmden onlara kalan hatıralardan ilkiyle başlayalım...
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Çay eşliğinde bir piknik... Bardak tanıdık geldi sanki?

Çay eşliğinde bir piknik... Bardak tanıdık geldi sanki?

Paul Bey yüzüyorlar...

Paul Bey yüzüyorlar...

Burada da arıcılık faaliyetinde olsalar gerek...

Burada da arıcılık faaliyetinde olsalar gerek...

Peki hangi yorumlar geldi onlara?

Peki hangi yorumlar geldi onlara?
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Edep sen ne gladyatör şeysin...

Edep sen ne gladyatör şeysin...
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Çok haklısın...

Çok haklısın...
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Bir arıcılık tavsiyesi de geldi...

Bir arıcılık tavsiyesi de geldi...
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Nedense çok mantıklı geldi.

Nedense çok mantıklı geldi.
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Gladyatör olmak için o kadar kas yaptı olsun o kadar...

Gladyatör olmak için o kadar kas yaptı olsun o kadar...
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Denize girdikleri fotoğraf için söylüyor...

Denize girdikleri fotoğraf için söylüyor...
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Sulak Günler yapıldı, Kurak Günler de yapıldı...

Sulak Günler yapıldı, Kurak Günler de yapıldı...
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Hayır onlar kardeşler kardeş...

Hayır onlar kardeşler kardeş...
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Fas yani Morocco. Morocco yani Fas.

Fas yani Morocco. Morocco yani Fas.
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Alalım ya çok eğlenceliler...

Alalım ya çok eğlenceliler...
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Siz ikilinin bu halleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...

Siz ikilinin bu halleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara buyrun...

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Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli
Sinema Dizi Editörü
2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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