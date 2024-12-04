Netflix'in Hit Dizisi Wednesday'den Gelen İlk Görsel Hayırlı Çarşambalar Dedirtti
Netflix'in Hit Dizisi Wednesday'den Gelen İlk Görsel Hayırlı Çarşambalar Dedirtti
Netflix'in heyecanla beklenen 'Wednesday' dizisinden ilk görsel geldi. İkinci sezonun önümüzdeki mayıs ayında yayınlanacağı tahmin edilen dizide Jenna Ortega'nın görseli merak uyandırdı. Kimi sosyal medya kullanıcıları yeni sezonu iple çektiğini belirten paylaşımlar yaparken kimi de Ortega'nın görünümüne odaklandı. Gelin görsele gelen yorumlara hep birlikte bakalım. Bu arada herkese iyi 'Çarşamba'lar...
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Tim Burton'ın 'The Addams Family' film serisinden uyarlanan 'Wednesday' son yılların en popüler dizisi. İlk sezonuyla Netflix'te ekranlara gelen dizi dünya çapında izlenme rekorları kırdı. Dizinin baş karakteri Wednesday Addams dünya çapında adeta bir fenomen oldu.
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Haliyle dizinin hayranları yeni sezon için gün sayar oldu. Dizinin merakla beklenen ikinci sezonunun çekimleri nihayet tamamlandığını söyleyebiliriz. Netflix'in açıklamasına göre dizi önümüzdeki mayıs ayının başlarında yayınlanacak.
Belki elimizde tam net bir tarih yok ama 'Wednesday'den yeni görseller sosyal medyaya düşmeye başladı bile. Netflix, Jenna Ortega tarafından canlandırılan Wednesday Addams'ın bir görselini paylaştı. Paylaşıma dizinin hayranlarından birbirinden ilginç tepkiler geldi.
1. "Lady Gaga'nın kadroya alınmamış olmasını diliyorum"
2. "Jenna Ortega yaşlanmıyor!"
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3. "Geri döndük ve iyi ki gördük, bu Wednesday!"
4. "Bu noktada perşembe olmalı, değil mi?"
5.
6. "Hemen bize fragmanı verin"
7.
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Siz Wednesday'den paylaşılan ilk görseli nasıl buldunuz? Yorumlara buyrun... (Not: Bugün Çarşamba)
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2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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