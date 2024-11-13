Her Masada Var! Lady Gaga'nın Wednesday'in 2. Sezon Kadrosunda Yer Aldığı Açıklandı!

Jenna Ortega'nın başrolünde oynadığı Wednesday, dünya çapında bir başarı yakalamayı başarmıştı. Netflix'in en sevilen yapımlarından biri olmayı başaran dizi tüm dünyada elde ettiği izlenme başarısının yanı sıra ikon haline gelmişti. Ülkemizde de çocukların dahi büyük bir ilgi duyduğu Wednesday'in ikinci sezonunun geleceği açıklanmıştı. Dizinin kadrosuyla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Ünlü şarkıcı Lady Gaga'nın dizinin kadrosunda yer aldığı açıklandı.

Kaynak: EW