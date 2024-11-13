Her Masada Var! Lady Gaga'nın Wednesday'in 2. Sezon Kadrosunda Yer Aldığı Açıklandı!
Her Masada Var! Lady Gaga'nın Wednesday'in 2. Sezon Kadrosunda Yer Aldığı Açıklandı!
Kaynak: https://ew.com/lady-gaga-joins-wednes...
Jenna Ortega'nın başrolünde oynadığı Wednesday, dünya çapında bir başarı yakalamayı başarmıştı. Netflix'in en sevilen yapımlarından biri olmayı başaran dizi tüm dünyada elde ettiği izlenme başarısının yanı sıra ikon haline gelmişti. Ülkemizde de çocukların dahi büyük bir ilgi duyduğu Wednesday'in ikinci sezonunun geleceği açıklanmıştı. Dizinin kadrosuyla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Ünlü şarkıcı Lady Gaga'nın dizinin kadrosunda yer aldığı açıklandı.
Kaynak: EW
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Pek çoğumuz için Netflix'in en sevdiğimiz yapımlarından biri Wednesday oldu. İlk sezonuyla dünya çapında bir başarı yakalayan dizi adeta 7'den 70'e geniş bir izleyici kitlesini kendine hayran bırakmayı başardı.
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Hatta şöyle ki, dizi ülkemiz dahil pek çok yerde bir ikon haline dönüştü. Wednesday'in tarzı ve hareketleri insanlar tarafından benimsendi.
Bununla da sınırlı kalmadı ve doğum günlerinde bile konsept olarak "Wednesday"e dair detaylar görmeye başladık.
Çok sevdiğimiz aşikar olan dizinin ikinci sezon onayını almasıyla da hep birlikte sevinçten havalara uçtuk elbette.
Dizinin 2. sezon haberiyle birlikte sürpriz bir gelişme daha yaşandı. Ünlü oyuncu Lady Gaga'nın ikinci sezonda dizide yer alacağı açıklandı.
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Ancak hangi rolü canlandıracağı henüz açıklanmadı. İddiaya göre Gaga'nın diziye katılmasını Jenna Ortega istemiş.
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