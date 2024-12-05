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F1 Tutkunları Burada mısınız? Netflix'te Gösterime Giren 'Senna' Dizisine İlk Tepkiler Geldi

F1 Tutkunları Burada mısınız? Netflix'te Gösterime Giren 'Senna' Dizisine İlk Tepkiler Geldi

Brezilya dizi Netflix
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
05.12.2024 - 10:45

Brezilyalı efsanevi F1 yarış pilotçusu Ayrton Senna’nın hayatını konu alan 'Senna' dizisi Netflix'te gösterime girdi. Brezilya televizyon tarihinin en pahalı dizisi olan yapım spor tutkunları tarafından çok beğenildi. Özellikle yarış sahneleri çok övüldü. Peki 'Senna'yı izleyenler sosyal medyada hangi yorumları yaptı? Gelin onlara hep birlikte bakalım.

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Motor sporlarının efsanevi ismi Ayrton Senna’nın hayatını konu alan Netflix dizisi 'Senna' 29 Kasım'da platformda gösterime girdi.

Motor sporlarının efsanevi ismi Ayrton Senna’nın hayatını konu alan Netflix dizisi 'Senna' 29 Kasım'da platformda gösterime girdi.

Brezilyalı aktör Gabriel Leone'nin başrolde oynadığı 6 bölümlük dizi izleyicilerden büyük ilgi gördü. Ayrton Senna'nın yarış kariyerinin başlangıcından 1994 San Marino Grand Prix'deki ölümüne kadar olan hikaye çok beğenildi. Özellikle yarış sahneleri çok övüldü.

Brezilyalı aktör Gabriel Leone'nin başrolde oynadığı 6 bölümlük dizi izleyicilerden büyük ilgi gördü. Ayrton Senna'nın yarış kariyerinin başlangıcından 1994 San Marino Grand Prix'deki ölümüne kadar olan hikaye çok beğenildi. Özellikle yarış sahneleri çok övüldü.

Peki, 170 milyon dolarlık bütçesiyle Brezilya televizyon tarihinin en pahalı dizisi olan 'Senna'yı izleyenler sosyal medyada hangi yorumları yaptı? Gelin hep birlikte tepkilere bakalım...

Peki, 170 milyon dolarlık bütçesiyle Brezilya televizyon tarihinin en pahalı dizisi olan 'Senna'yı izleyenler sosyal medyada hangi yorumları yaptı? Gelin hep birlikte tepkilere bakalım...

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"Netflix'te yeni çıkan Senna mini dizisini izliyorum, çok güzel ve akıcı. Böyle biyografi dizileri hem güzel hem dramatik oluyor. Huzur içinde uyusun Senna abim" 👇

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Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli
Sinema Dizi Editörü
2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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