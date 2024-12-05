Dune, Anora ve Dahası! Rolling Stone 2024 Yılının En İyi Filmlerini Açıkladı
Dune, Anora ve Dahası! Rolling Stone 2024 Yılının En İyi Filmlerini Açıkladı
Merhabalar. 2024 yılı müzikal, biyografi, korku ve spor filmlerinin yılıydı desek yanlış olmaz. Ve tabii bir de devam filmlerinin. Rolling Stone dergisi 2024 yılının en iyi 20 filmini açıkladı. Listede Dune: Part Two'dan tutun da Anora'ya kadar pek çok türde film yer aldı. Gelin o listeye hep birlikte bakalım.
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1. His Three Daughters
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2. Good One
3. A Real Pain
4. Anora
5. The Brutalist
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6. All We Imagine as Light
7. Dahomey
8. The Substance
9. Do Not Expect Too Much from the End of the World
10. La Chimera
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11. Totem
12. Challengers
13. Janet Planet
14. Robot Dreams
15. Perfect Days
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16. Hard Truths
17. Dune: Part Two
18. Flow
19. Rebel Ridge
20. Nickel Boys
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2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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