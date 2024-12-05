Dune, Anora ve Dahası! Rolling Stone 2024 Yılının En İyi Filmlerini Açıkladı

Merhabalar. 2024 yılı müzikal, biyografi, korku ve spor filmlerinin yılıydı desek yanlış olmaz. Ve tabii bir de devam filmlerinin. Rolling Stone dergisi 2024 yılının en iyi 20 filmini açıkladı. Listede Dune: Part Two'dan tutun da Anora'ya kadar pek çok türde film yer aldı. Gelin o listeye hep birlikte bakalım.