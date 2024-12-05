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Dune, Anora ve Dahası! Rolling Stone 2024 Yılının En İyi Filmlerini Açıkladı

Dune, Anora ve Dahası! Rolling Stone 2024 Yılının En İyi Filmlerini Açıkladı

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Sinema Dizi Editörü
05.12.2024 - 12:14

Merhabalar. 2024 yılı müzikal, biyografi, korku ve spor filmlerinin yılıydı desek yanlış olmaz. Ve tabii bir de devam filmlerinin. Rolling Stone dergisi 2024 yılının en iyi 20 filmini açıkladı. Listede Dune: Part Two'dan tutun da Anora'ya kadar pek çok türde film yer aldı. Gelin o listeye hep birlikte bakalım.

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1. His Three Daughters

1. His Three Daughters

IMDb: 7.2

Aile dinamiklerinin çok gergin olduğu bu hikaye, hasta babalarına bakmak ve birbirleriyle olan bozuk ilişkilerini onarmaya çalışmak için New York'taki bir apartman dairesinde bir araya gelen üç kız kardeşi takip ediyor.

Yönetmen: Azazel Jacobs

Oyuncular: Carrie Coon, Natasha Lyonne, Elizabeth Olsen

2. Good One

2. Good One

IMDb: 6.6

Film, Catskills'te bir hafta sonu gezisi sırasında 17 yaşındaki Sam'in babası ve onun en eski arkadaşı arasındaki ego çatışmasını yönetmesini konu alıyor.

Yönetmen: India Donaldson

Oyuncular: Lily Collias, Sumaya Bouhbal, Valentine Black

3. A Real Pain

3. A Real Pain

IMDb: 7.6

Birbiriyle anlaşamayan kuzenler, sevgili büyükannelerini onurlandırmak için Polonya'da bir tur için yeniden bir araya gelirler. Ancak tuhaf çiftin eski gerginlikleri bu buluşma sırasında yeniden yüzeye çıktığında farklı bir hal alır.

Yönetmen: Jesse Eisenberg

Oyuncular: Kieran Culkin, Jesse Eisenberg, Olha Bosova

4. Anora

4. Anora

IMDb: 8.2

Brooklyn'li bir seks işçisi olan Anora, bir oligarkın oğluyla tanışır ve aniden evlenir. Haber Rusya'ya ulaştığında, oligarkın ailesi evliliği iptal ettirmek için New York'a doğru yola çıkar.

Yönetmen: Sean Baker

Oyuncular: Mikey Madison, Paul Weissman, Lindsey Normington

5. The Brutalist

5. The Brutalist

IMDb: 8.1

Vizyon sahibi mimar László Toth ve eşi Erzsébet, miraslarını yeniden inşa etmek ve modern Amerika'nın doğuşuna tanıklık etmek için 1947'de savaş sonrası Avrupa'ya kaçarlar. Hayatları gizemli ve zengin bir müşteri tarafından sonsuza dek değiştirilir.

Yönetmen: Brady Corbet

Oyuncular: Adrien Brody, Felicity Jones, Guy Pearce

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6. All We Imagine as Light

6. All We Imagine as Light

IMDb: 7.4

Mumbai'deki Hemşire Prabha'nın rutini, kendisine yabancılaşan kocasından beklenmedik bir hediye aldığında bozulur. Genç oda arkadaşı Anu ise erkek arkadaşıyla yakınlaşmak için şehirde bir yer bulmaya çalışır.

Yönetmen: Payal Kapadia

Oyuncular: Kani Kusruti, Divya Prabha, Chhaya Kadam

7. Dahomey

7. Dahomey

IMDb: 6.8

Belgesel türündeki film, Paris'te sergilenip Benin'e geri gönderilen Dahomey Krallığı'nın yağmalanan 26 kraliyet hazinesinin yolculuğunu konu alıyor.

Yönetmen: Mati Diop

Oyuncular: Gildas Adannou, Morias Agbessi, Maryline Agbossi

8. The Substance

8. The Substance

IMDb: 7.4

Gençliği solan bir ünlü, karaborsada satılan bir uyuşturucu alır. Bu, geçici olarak kendisinin daha genç ve daha iyi bir versiyonunu yaratan hücre çoğaltıcı bir maddedir.

Yönetmen: Coralie Fargeat

Oyuncular: Demi Moore, Margaret Qualley, Dennis Quaid

9. Do Not Expect Too Much from the End of the World

9. Do Not Expect Too Much from the End of the World

IMDb: 7.4

Çok fazla çalıştırılan ve düşük maaş alan bir yapım asistanı, uluslararası bir şirket tarafından sipariş edilen bir iş yeri güvenliği videosu için Bükreş'e yol alır.

Yönetmen: Radu Jude

Oyuncular: Ilinca Manolache, Ovidiu Pîrsan, Nina Hoss

10. La Chimera

10. La Chimera

IMDb: 7.3

Hapisten yeni çıkmış olan İngiliz arkeolog Arthur, suç ortaklarından oluşan ekibiyle yeniden bağlantı kurar. Onlar Etrüsk mezarlarını yağmalayarak ve kazdıkları antik hazineleri çitle çevirerek hayatta kalan mezar soyguncularıdır.

Yönetmen: Alice Rohrwacher

Oyuncular: Josh O'Connor, Carol Duarte, Vincenzo Nemolato

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11. Totem

11. Totem

IMDb: 7

Yedi yaşındaki Sol, babası Tonatiuh için sürpriz bir parti hazırlarken büyükbabasının evinde vakit geçirir. Gün ışığı giderek azalırken dünyasının dramatik bir şekilde değişmek üzere olduğunu fark eder.

Yönetmen: Lila Avilés

Oyuncular: Naíma Sentíes, Montserrat Marañon, Marisol Gasé

12. Challengers

12. Challengers

IMDb: 7.1

Eski bir tenis ustası ve antrenör olan Tashi, kocasını bir şampiyona dönüştürür. Ancak son zamanlardaki bir yenilgi serisinin üstesinden gelmek ve kendini kurtarmak için eski erkek arkadaşıyla yüzleşmesi gerekir.

Yönetmen: Luca Guadagnino

Oyuncular: Mike Faist, Josh O'Connor, Zendaya

13. Janet Planet

13. Janet Planet

IMDb: 6.2

Batı Massachusetts'in kırsalında geçen filmde, 11 yaşındaki Lacy 1991 yazını evde, kendi hayal gücü ve annesi Janet'in ilgisiyle büyülenmiş bir şekilde geçirir. Aylar geçtikçe üç ziyaretçi gelir ve hepsi Janet'e kapılır.

Yönetmen: Annie Baker

Oyuncular: Zoe Ziegler, Luke Philip Bosco, June Walker Grossman

14. Robot Dreams

14. Robot Dreams

IMDb: 7.6

1980'lerde New York'ta geçen film Köpek ve Robot'un maceralarını ve talihsizliklerini konu alıyor.

Yönetmen: Pablo Berger

15. Perfect Days

15. Perfect Days

IMDb: 7.9

Hirayama Tokyo'da halka açık tuvaletleri temizliyor, hayatını sadelik ve günlük dinginlik içinde geçiriyordur. Ancak bazı karşılaşmalar onu kendi üzerine düşünmeye yöneltince bu düzen bozulur.

Yönetmen: Wim Wenders

Oyuncular: Kôji Yakusho, Tokio Emoto, Arisa Nakano

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16. Hard Truths

16. Hard Truths

IMDb: 7.4

Komedi ve drama türündeki film, çağdaş dünyada insanın gücünün ve zayıflıklarının trajikomik bir incelemesini izleyiciye yansıtıyor.

Yönetmen: Mike Leigh

Oyuncular: Marianne Jean-Baptiste, Jo Martin, Samantha Spiro

17. Dune: Part Two

17. Dune: Part Two

IMDb: 8.5

Paul Atreides, ailesini yok eden komploculara karşı bir intikam savaşında Fremenler ile birleşir. Hayatının aşkı ile evrenin kaderi arasında bir seçim yapmak zorunda kalan Atreides, korkunç bir geleceği engellemeye çalışır.

Yönetmen: Denis Villeneuve

Oyuncular: Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson

18. Flow

18. Flow

IMDb: 7.9

Kedi yalnız bir hayvandır, ancak evi büyük bir sel tarafından harap edildiğinde, çeşitli türlerin yaşadığı bir teknede sığınak bulur. Farklılıklarına rağmen onlarla birlikte çalışmak zorunda kalır.

Yönetmen: Gints Zilbalodis

19. Rebel Ridge

19. Rebel Ridge

IMDb: 6.8

Eski bir denizci, kuzeninin kefaletini ödeme girişimi yerel polis şefiyle şiddetli bir çatışmaya dönüştüğünde kendini küçük kasaba yolsuzluklarının ağında bulur.

Yönetmen: Jeremy Saulnier

Oyuncular: Aaron Pierre, Don Johnson, AnnaSophia Robb

20. Nickel Boys

20. Nickel Boys

IMDb: 7.6

Colson Whitehead'in Pulitzer Ödüllü romanından uyarlanan Nickel Boys, Florida'daki ıslah okulunun zorlu sınavlarında birlikte mücadele eden iki genç Afro-Amerikan erkeğin güçlü dostluğunu konu alıyor.

Yönetmen: RaMell Ross

Oyuncular: Ethan Herisse, Brandon Wilson, Aunjanue Ellis-Taylor

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Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli
Sinema Dizi Editörü
2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde Avrupa Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler alanında tezli yüksek lisansa başladım. Bu süre zarfında siyasi alanda akademik makaleler ürettim. Ajanslarda içerik editörlüğü ve sosyal medya yazarlığı yaptım. 2022 yılından bu yana Onedio'da sinema ve dizi kategorisinde içerikler yazıyorum. Bu alandaki gündemi anbean yakından takip edip sizlere en eğlenceli şekilde sunuyorum.
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