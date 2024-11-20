Sinemaseverler Buraya: ''Filmleri ve Yönetmenleri Ezbere Biliyorum'' Diyenler Bile Full Çekemeyebilir!
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Sinemaseverler Buraya: ''Filmleri ve Yönetmenleri Ezbere Biliyorum'' Diyenler Bile Full Çekemeyebilir!
Film ve sinema dünyasına dair bilginizi test etmeye ne dersiniz? Eğer ödüllü yönetmenleri ve meşhur filmlerin başrol oyuncularını ezbere biliyorsanız bu test tam size göre! 15 soruluk bu eğlenceli ve zorlu test gerçekten sinema meraklısı olanları hedef alıyor. Sorular her biri kendi kategorisinde dikkat çekici ve şaşırtıcı bilgiler içeriyor. O zaman hadi bakalım kaç doğru yapabileceksiniz? Sinema tutkunları bu testi geçmek için hazır olun!
Hazırsanız başlıyoruzzz!!!
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1. Türkiye'nin ilk sinema filmi hangisidir?
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2. The Godfather filminin yönetmeni kimdir?
3. Titanic filminde Rose'un oynadığı karakteri kim canlandırmıştır?
4. 2024 Oscar Ödül Töreni'nde En İyi Film dahil 7 dalda ödül kazanan yapım hangisidir?
5. The Matrix filminin senaristleri kimdir?
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6. 2024 yılında çıkan Dune: Part Two filminin yönetmeni kimdir?
7. Quentin Tarantino'nun Kill Bill filmlerindeki başrol oyuncusu kimdir?
8. La La Land filmi hangi şehri aşkla anlatmaktadır?
9. Hangisi bir Wes Anderson filmi değildir?
10. The Shining filminde Jack Nicholson’ın canlandırdığı karakterin adı nedir?
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11. Star Wars: Episode IV - A New Hope 1977’de vizyona girdi, peki bu filmde Luke Skywalker'I kim canlandırmıştır?
12. En iyi animasyon filmi Oscar’ını kazanan ilk Pixar yapımı hangisidir?
13. Hangi film hayatta kalma mücadelesi veren bir astronotu konu alır ve Matt Damon’ın başrolünde olduğu bir yapımdır?
14. Hangi film 2017 yılında En İyi Film Oscar’ını kazandı?
15. Hangi Türk yönetmen 2008 Cannes Film Festivali’nde En İyi Yönetmen ödülünü kazandı?
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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