Her Kategoriden Karışık Sorularla Kendini Test Et: Genel Kültür Testini Geçebilir misin?
Her Kategoriden Karışık Sorularla Kendini Test Et: Genel Kültür Testini Geçebilir misin?
Her şeyin en doğrusunu bildiğini düşünenler için biraz zorlayıcı, biraz da eğlenceli bir testle karşınızdayız. Kendine çok güvenenlerin bile 'Bunu bilmek zor'' dediği sorularla dolu bu genel kültür testi tüm bilgi birikimlerinizi bir araya getirmenizi gerektiriyor. Peki tarih, coğrafya dahil her konuda bilgili olduğunu düşünüyor musunuz? İşte zaman zaman zorlanacağınız, zaman zaman da direkt cevap verebileceğiniz 20 soruluk genel kültür testi!
Hazırsanız, sorularımız karşınızdaaaa!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. 1 milyar saniye kaç yıla denk gelmektedir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Atmosferin yeryüzüne en yakın olan en alt tabakasının ismi nedir?
3. Anadolu'da Türkçeyi ilk kez resmi dil ilan eden beylik hangisidir?
4. Uzaya giden ilk canlı nedir?
5. Eurovision'a ilk katıldığımız 1975 yılında Türkiye'yi temsil eden şarkı hangisidir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Budizm'de ulaşılabilecek en üst mertebeye ne denir?
7. Hangisi periyodik tabloda bulunan bir element değildir?
8. Samanyolu Galaksisi'nin en yakınında yer alan hatta 1 milyar yıl sonra Samanyolu'na çarpacak olan galaksinin ismi nedir?
9. Güneş burcu Aslan olan bir kişi hangi tarihler arasında doğmuş olmalıdır?
10. Dünya'daki bir ışık ne kadar sürede Ay'a ulaşır?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Basketbol toplamda (yedekler hariç) kaç kişiyle oynanır?
12. Hangi ülke Türkiye'yle karasal sınıra sahip değildir?
13. Apple firması kaç yılında kurulmuştur?
14. Avrupa Birliği'ne üye ülkelerin ortak para birimi olan Euro hangi yıl kullanılmaya başlanmıştır?
15. Türkiye'nin ortalama yüksekliği kaç metredir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
16. 1 Gigabyte kaç byte eder?
17. Ton balığının diğer adı nedir?
18. Dünyanın en hızlı hayvanı hangisidir?
19. 1999 yapımı Yeşil Yol filminin kitabını yazan ünlü yazar kimdir?
20. Bir gün kaç saniyedir?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın