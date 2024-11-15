15 Soruluk İlkokul Seviyesindeki Dünya Tarihi Genel Kültür Testi!
15 Soruluk İlkokul Seviyesindeki Dünya Tarihi Genel Kültür Testi!
Günümüzde yaşadığımız her an, her olay, aslında tarihin tozlu sayfalarına yeni birer satır ekliyor. Nefes alıp verdiğimiz her saniye, gelecek nesillere aktarılacak bir bilgi parçası oluyor. Ancak peki ya geçmişimiz? Dünya savaşları, görkemli imparatorluklar, sınırları ve kültürleriyle benzersiz ülkeler... Her sabah gözlerimizi yeni bir güne açarken, aslında yaşadığımız her anın, her olayın, gelecek nesiller için bir bilgi hazinesi olduğunu hiç düşündünüz mü?
İlkokul seviyesindeki dünya tarihi genel kültür testinde full çekebilecek misin?
Haydiiii!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. I. Dünya Savaşı hangi yılda başlamıştır?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Antik Yunan'da demokrasi hangi şehir-devlette uygulanıyordu?
3. Rönesans dönemi hangi alanda büyük gelişmelerin yaşandığı bir dönemdir?
4. Hangi İmparatorluk “İki Kıta İmparatorluğu” olarak bilinir?
5. I. Dünya Savaşı'nı sona erdiren anlaşma hangisidir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Berlin Duvarı ne zaman yıkılmıştır?
7. İlk yazılı kanunlar hangi medeniyet tarafından kabul edilmiştir?
8. 2. Dünya Savaşı'nda Almanya'nın başkanı kimdir?
9. Dünyanın ilk büyük imparatorluklarından biri olan Pers İmparatorluğu'nun kurucusu kimdir?
10. Dünya’nın en eski uygarlıklarından biri olarak bilinen Sümerler, hangi nehir civarında yaşamışlardır?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Çin Seddi hangi amaçla inşa edilmiştir?
12. Hangisi, Amerika'nın ilk keşfini yapan ünlü kaşiftir?
13. Hangisi, Roma İmparatorluğu'ndan sonra kurulan Bizans İmparatorluğu'nun başkentidir?
14. Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk başkanı kimdir?
15. Yüzyıl Savaşları hangi iki ülke arasında gerçekleşmiştir?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın