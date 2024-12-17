onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Twitter'daki Hükümet Yanlısı Hesap Alevi Vatandaşları Hedef Gösterdi

Twitter'daki Hükümet Yanlısı Hesap Alevi Vatandaşları Hedef Gösterdi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
17.12.2024 - 23:54

Suriye İç Savaşı HTŞ ve muhalif güçlerin Esad rejimini devirmesiyle şimdilik bitmiş görünüyor. Ancak 13 yıllık kanlı savaşın arkasında bazı dini, mezhepsel ve politik motivasyonlar da var. Tabii bu motivasyonları ülke içine çekmek isteyen provokatif paylaşımlara da sık sık şahit oluyoruz. Bir Twitter hesabı ise Suriye'de Esad döneminde egemen güç olarak nitelendirilen Arap Alevileri üzerinden ülkemizde vatandaşı hedef aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ülkemizde bir dönem mezhep farkına dayanan hüsumetten dolayı pek çok olay, katliam ve acı yaşandı. Sosyal medyada ise Suriye İç Savaşı'ndaki son gelişmeleri öne sürerek provokatif paylaşımların yapıldığı son zamanlarda gözlemlenen durumlardan biri.

Ülkemizde bir dönem mezhep farkına dayanan hüsumetten dolayı pek çok olay, katliam ve acı yaşandı. Sosyal medyada ise Suriye İç Savaşı'ndaki son gelişmeleri öne sürerek provokatif paylaşımların yapıldığı son zamanlarda gözlemlenen durumlardan biri.

Kimi hesaplar bunu ima veya tarihi referanslar yoluyla yapsa da hükümete yakınlığıyla bilinen Gizli Arşiv isimli hesap açık açık hedef gösterdi.

Kimi hesaplar bunu ima veya tarihi referanslar yoluyla yapsa da hükümete yakınlığıyla bilinen Gizli Arşiv isimli hesap açık açık hedef gösterdi.

"Temizlik" ifadesini kullanan hesabın bu paylaşımı Twitter tarafından nefret söylemi gerekçesiyle kısıtlandı.

"Temizlik" ifadesini kullanan hesabın bu paylaşımı Twitter tarafından nefret söylemi gerekçesiyle kısıtlandı.

Hesabı yöneten veya yöneten kişiler hakkında suç duyurusu niyetinde pek çok tweet atılsa da henüz bir gelişme olmadığı gözlemlendi.

Hesabı yöneten veya yöneten kişiler hakkında suç duyurusu niyetinde pek çok tweet atılsa da henüz bir gelişme olmadığı gözlemlendi.
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın