Twitter'daki Hükümet Yanlısı Hesap Alevi Vatandaşları Hedef Gösterdi
Twitter'daki Hükümet Yanlısı Hesap Alevi Vatandaşları Hedef Gösterdi
Suriye İç Savaşı HTŞ ve muhalif güçlerin Esad rejimini devirmesiyle şimdilik bitmiş görünüyor. Ancak 13 yıllık kanlı savaşın arkasında bazı dini, mezhepsel ve politik motivasyonlar da var. Tabii bu motivasyonları ülke içine çekmek isteyen provokatif paylaşımlara da sık sık şahit oluyoruz. Bir Twitter hesabı ise Suriye'de Esad döneminde egemen güç olarak nitelendirilen Arap Alevileri üzerinden ülkemizde vatandaşı hedef aldı.
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Ülkemizde bir dönem mezhep farkına dayanan hüsumetten dolayı pek çok olay, katliam ve acı yaşandı. Sosyal medyada ise Suriye İç Savaşı'ndaki son gelişmeleri öne sürerek provokatif paylaşımların yapıldığı son zamanlarda gözlemlenen durumlardan biri.
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Kimi hesaplar bunu ima veya tarihi referanslar yoluyla yapsa da hükümete yakınlığıyla bilinen Gizli Arşiv isimli hesap açık açık hedef gösterdi.
"Temizlik" ifadesini kullanan hesabın bu paylaşımı Twitter tarafından nefret söylemi gerekçesiyle kısıtlandı.
Hesabı yöneten veya yöneten kişiler hakkında suç duyurusu niyetinde pek çok tweet atılsa da henüz bir gelişme olmadığı gözlemlendi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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