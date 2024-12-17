AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in Açıklaması: “HTŞ Fiilen Terör Örgütü Değil”
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in Açıklaması: “HTŞ Fiilen Terör Örgütü Değil”
Suriye’de Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) önderliğindeki silahlı gruplar, İdlip’ten çıkarak kısa sürede Halep, Hama ve son olarak başkent Şam’ı ele geçirmiş, Beşar Esad’ın Rusya’ya kaçmasıyla birlikte ülke yönetimini devralmıştı. Türkiye ile dünyanın birçok ülkesinin terör örgütü olarak adlandırdığı HTŞ’nin Suriye’deki iç savaşı kazanması ise akılları karıştırıyordu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı televizyon programında HTŞ’nin artık fiilen terör örgütü olmadığını söyledi. Çelik ayrıca Türkiye’nin terör örgütü listesinin de değişebileceğini ima etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
El Kaide’nin Suriye kolu Nusra Cephesi’nin de kurucusu olan Ebu Muhammed Colani, 2011 yılında birçok silahlı grubu birleştirerek Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) örgütünü kurmuştu. Örgüt, Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinin terör listesinde bulunuyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
HTŞ’nin başını çektiği ve Türkiye’nin desteklediği Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) da içinde bulunduğu silahlı gruplar İdlip’ten yola çıkarak önce Halep’i sonrasında da kısa sürede başkent Şam’ı ele geçirmişti.
HTŞ’nin lideri Ebu Muhammed Colani, yaşanan gelişmeler sonrasında Suriye’deki önemli aktör konumuna geldi. Ancak HTŞ’nin terör örgütleri listesinde olması kafaları karıştırıyordu.
Habertürk’te canlı yayına katılan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, HTŞ ile Avrupa Birliği’nin, ABD’nin, Çin’in ve İngilrere’nin temas kurduğunu hatırlatarak; “HTŞ’nin fiilen terör örgütlüğü kalmamıştır” dedi.
Ömer Çelik'in açıklamaları 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın