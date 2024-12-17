AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in Açıklaması: “HTŞ Fiilen Terör Örgütü Değil”

Suriye’de Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) önderliğindeki silahlı gruplar, İdlip’ten çıkarak kısa sürede Halep, Hama ve son olarak başkent Şam’ı ele geçirmiş, Beşar Esad’ın Rusya’ya kaçmasıyla birlikte ülke yönetimini devralmıştı. Türkiye ile dünyanın birçok ülkesinin terör örgütü olarak adlandırdığı HTŞ’nin Suriye’deki iç savaşı kazanması ise akılları karıştırıyordu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı televizyon programında HTŞ’nin artık fiilen terör örgütü olmadığını söyledi. Çelik ayrıca Türkiye’nin terör örgütü listesinin de değişebileceğini ima etti.