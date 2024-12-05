HTŞ Kimdir, Açılımı Ne? HTŞ Kimi Destekliyor?
HTŞ Kimdir, Açılımı Ne? HTŞ Kimi Destekliyor?
27 Kasım günü HTŞ'nin liderlik ettiği Suriyeli muhalifler, rejime karşı ayaklandı. Beşşar Esad'a ait bazı fotoğrafların ele geçirildiği iddia edildi. HTŞ'nin başı çektiği muhalifler, Halep'e karşı büyük bir operasyon başlattı. Dünya, HTŞ'nin liderlik ettiği operasyonu konuşurken HTŞ'nin açılımı, kimlerden oluştuğu da merak konusu.
Peki HTŞ kimdir, açılımı ne? HTŞ kimi destekliyor?
Kaynak: Doğruluk Payı - BBC
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HTŞ Nedir?
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HTŞ Açılımı Ne?
HTŞ Kimi Destekliyor?
HTŞ Lideri Kimdir?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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