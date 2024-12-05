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HTŞ Kimdir, Açılımı Ne? HTŞ Kimi Destekliyor?

HTŞ Kimdir, Açılımı Ne? HTŞ Kimi Destekliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
05.12.2024 - 16:23

27 Kasım günü HTŞ'nin liderlik ettiği Suriyeli muhalifler, rejime karşı ayaklandı. Beşşar Esad'a ait bazı fotoğrafların ele geçirildiği iddia edildi. HTŞ'nin başı çektiği muhalifler, Halep'e karşı büyük bir operasyon başlattı. Dünya, HTŞ'nin liderlik ettiği operasyonu konuşurken HTŞ'nin açılımı, kimlerden oluştuğu da merak konusu.

Peki HTŞ kimdir, açılımı ne? HTŞ kimi destekliyor?

Kaynak: Doğruluk Payı - BBC

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HTŞ Nedir?

HTŞ Nedir?

BBC'nin aktardığına göre, HTŞ 2011 yılında El Kaide'ye bağlı olarak Nusra Cephesi adı altında kuruldu. Suriye iç savaşının önemli bir aktörü olarak gündemde yer alan HTŞ, son olarak 27 Kasım'da harekete geçti. Halep'in büyük bir bölümünü ele geçiren muhaliflerin başında HTŞ grubunun olduğu söylendi.

HTŞ Açılımı Ne?

HTŞ Açılımı Ne?

HTŞ'nin açılımı Heyet Tahrir eş-Şam'dır. Sosyal medyada zaman zaman HTŞ'nin IŞİD ile bağlantılı olduğuna dair bilgiler yer alır. Ancak Doğruluk Payı'nda belirtildiği üzere, HTŞ'nin kökeni aslında El Kaide'ye dayanıyor. 

2016 yılında Nusra Cephesi, El Kaide ile resmi olarak bağlarını kopardığını açıkladı. Nusra Cephesi daha sonra ismini 'Jabhat Fateh el-Şam' olarak değiştirdi.

2017 yılına gelindiğinde ise diğer gruplarla birleşerek 'Heyetu Tahriru'ş Şam' adıyla yeniden yapılandı.

HTŞ Kimi Destekliyor?

HTŞ Kimi Destekliyor?

HTŞ'nin kurulduğu günden bu yana cihatçı bir kimliği benimsediği biliniyor. Bölgedeki siyasette önemli bir rol oynayan HTŞ'nin pragmatik bir tutumu olduğu belirtiliyor. 

HTŞ Terör Örgütü mü?

ABD, BM ve Türkiye'nin HTŞ'yi bir terör örgütü olarak değerlendirdiği biliniyor.

HTŞ Lideri Kimdir?

HTŞ Lideri Kimdir?

HTŞ'nin lideri Ebu Muhammed Colani'dir. Colani, 2017 yılından bu yana HTŞ'nin liderliğini yapıyor.

ABD'nin Colani’nin yakalanması için koyduğu 10 milyon dolar ödülün ise hala aktif olduğu aktarılıyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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