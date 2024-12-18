Ankara’da Borç Tartışması Büyüyor: Melih Gökçek AK Partili Mustafa Tuna’ya Yüklendi
Ankara’da Borç Tartışması Büyüyor: Melih Gökçek AK Partili Mustafa Tuna’ya Yüklendi
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde devam eden borç tartışmaları, Melih Gökçek döneminden kalan borçların yeniden gündeme gelmesiyle alevlendi... Gökçek, hakkındaki iddialara yanıt verirken, kendisinden sonra belediye başkanlığı görevini üstlenen AK Partili Mustafa Tuna'yı işaret etti. Gökçek yaptığı açıklamada “Mustafa Tuna tamamen yalan söylüyor. Sahtekârca iş yapıyor. Ben belediyeyi teslim ettiğimde tek kuruş ne vergi borcu ne sigorta borcu vardı” dedi.
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Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan borçlar nedeniyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, aralarında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin de bulunduğu 6 belediye için haciz işlemi başlatmıştı.
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin borçlarına ilişkin tartışmalarda, Melih Gökçek döneminden kalan borçlar yeniden gündeme geldi.
TV100'de yayımlanan bir programa katılan Melih Gökçek, kendisinden sonra 2 yıl boyunca belediye başkanlığı görevini yürüten AK Partili Mustafa Tuna'yı eleştirdi.
Melih Gökçek, AKP'li Tuna hakkında, “Mustafa Tuna tamamen yalan söylüyor. Sahtekârca iş yapıyor. Ben belediyeyi teslim ettiğimde tek kuruş ne vergi borcu ne sigorta borcu vardı. Şirketlerin ise sadece 1 tanesinin o günün parasıyla çok küçük 195 bin TL borcu vardı. Şirketlerin sigorta ve vergi borcu olursa belediye ihalelerine giremezdi. Onun için hepsinin borcu sıfırdı. Onun için bunu kim söylüyorsa yalan söylüyor, sahtekarca söylüyor. Benim Mansur Yavaş’a bıraktığım toplam borç 2,2 milyar liradır. Mansur Yavaş 3,5 milyar TL diyor. Ama geriye kalan Mustafa Tuna zamanından kalan borçlardır” ifadelerini kullandı.
Gökçek, “Melih Gökçek o güne kadar bir gün maaşı aksatmamış. Bu adam neden bahsediyor? Saçmalamış, resmen saçmalamış" diyen Gökçek, "Mustafa Tuna göreve geldikten sonra her konuda benim yaptığımın tersini yaptı. Örneğin Ankapark konusunda Mansur Yavaş’tan farkı yoktur. Ankapark’ı dağıtacağını söyledi. Daha şüpheniz olmasın. Mustafa Tuna’nın AK Partililiğine ben hayret ediyorum” diye konuştu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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birde itler/köpekler birbirini ısırmaz derler. gel de inan..🤣😂🤣💙💛💙
kem*listler ve pkklıların birbirini hiç ısırdığını gördün mü?
Belediyenin tek kuruş borcu olmadığı konusunda Melih Gökçek haklı olabilir.
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