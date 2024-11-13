Bu 10 Soruluk Osmanlı Tarihi Testinden Sadece Has Osmanlı Torunları Full Çekebilecek!
Bu 10 Soruluk Osmanlı Tarihi Testinden Sadece Has Osmanlı Torunları Full Çekebilecek!
Osmanlı tarihi o kadar derin ve zengin ki her köşesinde keşfedilmeyi bekleyen detaylar var. Peki gerçekten Osmanlı'nın derinliklerine inebildiniz mi? Kendinizi 'Ben has Osmanlı torunuyum!' diye tanımlayanlardansanız bu test tam size göre! Genel kültürüne güvenen, tarih konusunda kendini biraz daha öne çıkarmak isteyen ve Osmanlı'nın bilinmeyen yönlerini merak edenler için hazırladığımız bu 10 soruluk testte sadece gerçek Osmanlı torunları başarıyla ilerleyebilir. Ancak endişelenmeyin full çekemesiniz de testin sonunda öğreneceğiniz bilgilerle Osmanlı hakkında herkesten bir adım önde olacaksınız.
Hazırsanız sorular başlıyorrr!!!
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1. Osmanlı’da kurban edilecek kişinin cellat tarafından kovalandığı idam yönteminin adı nedir?
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2. Osmanlı’da öldü sanılıp mezara diri diri gömülen pehlivan kimdir?
3. 800 Osmanlı askerinin 70 bin kişilik Sırp ordusunu yendiği savaşın adı nedir?
4. Osmanlı’daki ölüm yarışını kazanabilen sayılı insanlardan biri olan paşa kimdir?
5. Osmanlı döneminde polislere ürkütücü mektuplar gönderen seri katilin lakabı nedir?
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6. 16. yüzyıl sonlarına doğru Bostancıbaşı Ferhat Ağa’nın tek seferlik çıkardığı idam yöntemi nedir?
7. Özgürlük Heykeli’nin yapımında katkısı olduğu söylenen Osmanlı padişahı hangisidir?
8. İstanbul’da otomobil kullanılmasını yasaklayan padişah kimdir?
9. Osmanlı himayesinde korsanlık yapan kişinin adı nedir?
10. 1589’da Hasan Paşa’nın Portekiz’e sefer düzenlemesinin üzerine Osmanlı askerinin başına ne gelmiştir?
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