Beyninin %2'sini Kullananların Bile Full Çekeceği Genel Kültür Testi!
Beyninin %2'sini Kullananların Bile Full Çekeceği Genel Kültür Testi!
Sizi bir kez daha, bilgi dağarcığınızı genişletmek ve kendinizi test etmek için hazırladığımız genel kültür testiyle baş başa bırakıyoruz. Bu seferki testimizde tam 15 adet, birbirinden ilginç ve düşündürücü soru var. Peki, bu soruların hepsini doğru yanıtlayarak 15'te 15 yapabilecek misiniz? Bu heyecan verici yarışta sonuçlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın, merakla bekliyoruz!
Beyninin %2'sini kullananların bile full çekeceği genel kültür testi
Haydiiii!
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1. Leonardo da Vinci’nin ünlü eseri olan "Mona Lisa" hangi müzede sergilenmektedir?
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2. Hangi gezegen Güneş Sistemi’nde en büyük olanıdır?
3. Modern bilgisayarın mucidi kabul edilen bilim insanı kimdir?
4. Avrupa Birliği’ne üye ülke sayısı şu an kaçtır?
5. Türklerin İslam’la tanıştığı ilk savaş hangisidir?
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6. Hangi şair "Kutadgu Bilig" adlı eseri yazmıştır?
7. "İncil"deki ilk dört kitaba ne ad verilir?
8. Modern anlamda ilk televizyon yayınını hangi ülke yapmıştır?
9. Nobel Ödülleri hangi ülkede verilmektedir?
10. "Rönesans" dönemi hangi ülkede başlamıştır?
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11. Hangi Nobel ödüllü bilim insanı, ışığın doğası ve foton teorisi üzerinde yaptığı çalışmalarla tanınır?
12. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Anayasası hangisidir?
13. 1917 Rus Devrimi sırasında Bolşeviklerin lideri kimdir?
14. Dante'nin "İlahi Komedya" adlı eserinde, cehennem, araf ve cennet kısımlarına hangi terimler kullanılarak ayrılmıştır?
15. Elektrik devresindeki direnç hangi birimle ölçülür?
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