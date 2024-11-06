Herkesin Bildiği Sorular Değil: Bu Genel Kültür Testinde 11/11 Yapabilecek misin?
Herkesin Bildiği Sorular Değil: Bu Genel Kültür Testinde 11/11 Yapabilecek misin?
Karşınızda coğrafya ve çeşitli diğer alanlarda hazırlanmış zorlu bir test var. 11 sorudan oluşan bu test kültür seviyenizi sınayacak ve bazılarınızı bilgi açığınızı fark etmeniz için aydınlatacak. Hadi bakalım test çözmeye başlayın ama şunu unutmayın: Sonuçlar moral bozucu olabilir, ama bu sadece sizin daha da fazla öğrenmeye başlamanız için bir fırsat. Çünkü İlber Ortaylı olmak bir günde olmuyor! Ancak siz de ilerlemenin yolunu bulabilirsiniz.
Hazır mısınız? Haydi Başlıyoruzzz!!!
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1. Mustafa Kemal Atatürk'ün memleketini herkes biliyor. Peki nüfusa kayıtlı olduğu şehri sorsak?
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2. 30 yaşındaki, 80 kg ağırlığındaki ortalama bir erkeğin toplam kemik ağırlığı aşağı yukarı ne kadardır?
3. Anadolu'daki Olympos dağlarının en görkemlisi hangisidir? (Mysia Olympos'u olarak da bilinir)
4. Şener Şen'in "Ziya" karakterini canlandırdığı Yeşilçam filmi hangisiydi?
5. Hem kendisinin hem de komşularının denize kıyısı olmayan sadece iki ülke var. Bunlar hangileri olabilir?
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6. Amazon kadınları Türkiye'nin hangi şehrinde yaşamıştır?
7. Lira para birimini kullanan tek ülke biz değiliz. Peki, başka hangi iki ülkenin daha para birimidir?
8. Dünyada başka bir ülkenin içinde yer alan üç ülke var. Hangisi bunlardan biri değildir?
9. Hangi film, Christopher Nolan'ın Oppenheimer öncesi çektiği son dört filminden biri değildir?
10. Aşağıdaki ülkelerden hangisinin Avrupa'da bir toprak parçası vardır? (Çok küçük bir parçası bulunuyor)
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11. Hangi ülkenin Orta Doğu'da toprağı yoktur?
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