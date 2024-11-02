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Doğru Sandığınız Bilgiler Yanlış Çıkabilir: 15 Soruluk Dünya Tarihi Testinden Full Çekebilecek misin?

Doğru Sandığınız Bilgiler Yanlış Çıkabilir: 15 Soruluk Dünya Tarihi Testinden Full Çekebilecek misin?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
02.11.2024 - 12:15

Zihninizi açacak, bildiklerinizi sorgulatacak yepyeni bir testle karşınızdayız. Bakalım kaç soruya doğru cevap verebileceksiniz.

Hazırsanız başlayalımmm!!!

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1. Büyük İskender'in doğum yeri neresidir?

1. Büyük İskender'in doğum yeri neresidir?

2. Küçük Asya'da kurulan Hitit Devleti'nin başkenti neresidir?

2. Küçük Asya'da kurulan Hitit Devleti'nin başkenti neresidir?

3. Rönesans felsefesi hangi yüzyılda başlamıştır?

3. Rönesans felsefesi hangi yüzyılda başlamıştır?

4. Mısır'da yapılan piramitler hangi dönemde inşa edilmiştir?

4. Mısır'da yapılan piramitler hangi dönemde inşa edilmiştir?

5. Küba Krizi hangi yıl yaşanmıştır?

5. Küba Krizi hangi yıl yaşanmıştır?
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6. Mao Zedong’un kurduğu hükümetin adı nedir?

6. Mao Zedong’un kurduğu hükümetin adı nedir?

7. Antik Roma'nın kurucusu kimdir?

7. Antik Roma'nın kurucusu kimdir?

8. Cengiz Han’ın kurduğu imparatorluğun adı nedir?

8. Cengiz Han’ın kurduğu imparatorluğun adı nedir?

9. Mezopotamya'daki Sümerlerin yazdığı ilk yazılı belgelerin adı nedir?

9. Mezopotamya'daki Sümerlerin yazdığı ilk yazılı belgelerin adı nedir?

10. Kara Ölüm salgını Avrupa'da hangi yüzyılda meydana gelmiştir?

10. Kara Ölüm salgını Avrupa'da hangi yüzyılda meydana gelmiştir?
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11. İlk sanayi devrimi hangi sektörde başlamıştır?

11. İlk sanayi devrimi hangi sektörde başlamıştır?

12. Kremlin hangi şehirde bulunmaktadır?

12. Kremlin hangi şehirde bulunmaktadır?

13. Antik Yunan'daki felsefi akımlarından biri olan Stoacılık hangi felsefi düşünceyi temel alır?

13. Antik Yunan'daki felsefi akımlarından biri olan Stoacılık hangi felsefi düşünceyi temel alır?

14. Maya uygarlığının merkezi neresidir?

14. Maya uygarlığının merkezi neresidir?

15. Sovyetler Birliği'nin dağılma süreci hangi yıl başlamıştır?

15. Sovyetler Birliği'nin dağılma süreci hangi yıl başlamıştır?

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