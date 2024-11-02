Doğru Sandığınız Bilgiler Yanlış Çıkabilir: 15 Soruluk Dünya Tarihi Testinden Full Çekebilecek misin?
Doğru Sandığınız Bilgiler Yanlış Çıkabilir: 15 Soruluk Dünya Tarihi Testinden Full Çekebilecek misin?
Zihninizi açacak, bildiklerinizi sorgulatacak yepyeni bir testle karşınızdayız. Bakalım kaç soruya doğru cevap verebileceksiniz.
Hazırsanız başlayalımmm!!!
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1. Büyük İskender'in doğum yeri neresidir?
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2. Küçük Asya'da kurulan Hitit Devleti'nin başkenti neresidir?
3. Rönesans felsefesi hangi yüzyılda başlamıştır?
4. Mısır'da yapılan piramitler hangi dönemde inşa edilmiştir?
5. Küba Krizi hangi yıl yaşanmıştır?
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6. Mao Zedong’un kurduğu hükümetin adı nedir?
7. Antik Roma'nın kurucusu kimdir?
8. Cengiz Han’ın kurduğu imparatorluğun adı nedir?
9. Mezopotamya'daki Sümerlerin yazdığı ilk yazılı belgelerin adı nedir?
10. Kara Ölüm salgını Avrupa'da hangi yüzyılda meydana gelmiştir?
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11. İlk sanayi devrimi hangi sektörde başlamıştır?
12. Kremlin hangi şehirde bulunmaktadır?
13. Antik Yunan'daki felsefi akımlarından biri olan Stoacılık hangi felsefi düşünceyi temel alır?
14. Maya uygarlığının merkezi neresidir?
15. Sovyetler Birliği'nin dağılma süreci hangi yıl başlamıştır?
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