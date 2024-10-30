Dünya Haritasında Yolculuk Yapmaya Ne Dersiniz? İşte 10 Soruluk Zorlu Coğrafya Testi
Dünya Haritasında Yolculuk Yapmaya Ne Dersiniz? İşte 10 Soruluk Zorlu Coğrafya Testi
Coğrafya bilginizi sınamak ve yeni bilgiler öğrenmek için 10 soruluk zorlu bir test hazırladık. Kıtalar, ülkeler ve doğal güzellikler daha neler neler...
Hazır mısınız? Yolculuğunuz başlıyorrr!!!
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1. Tropikal iklim hangi enlem kuşağında görülür?
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2. Hangi ülke en fazla ada sayısına sahip olan ülkedir?
3. Hangi dağ Avrupa'nın en yüksek zirvesine sahiptir?
4. Dünyada en fazla yabani hayvan türüne sahip olan ülke hangisidir?
5. Dünyada en fazla volkanik etkinliğe sahip olan bölge hangisidir?
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6. Hangi ülke en fazla karasal alana sahip olan ülkedir?
7. Dünyada en çok kullanılan enerji kaynağı nedir?
8. Hangi okyanus dünya deniz trafiğinin en yoğun olduğu okyanustur?
9. Hangi kıta dünyanın en yüksek nüfus yoğunluğuna sahip kıtasıdır?
10. Hangi nehir Asya'nın en uzun nehridir?
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