En Az Bir Kere KPSS'ye Girmiş Olanların Full Çekebileceği Genel Kültür Testi
En Az Bir Kere KPSS'ye Girmiş Olanların Full Çekebileceği Genel Kültür Testi
KPSS tadında 15 soruluk genel kültür testi çözmeye hazır mısınız?
Haydi başlayalımmm!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. İlk Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan yazar kimdir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. İlk insanlı uzay uçuşunu gerçekleştiren ülke hangisidir?
3. Hangi gezegen Güneş Sistemi'nin en büyük gezegenidir?
4. Sıfırın matematikteki temsilini ilk kim geliştirmiştir?
5. Hangi organ vücudun en büyük organıdır?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Bütün dünya bir sahne" sözü kime aittir?
7. Hangi savaş, I. Dünya Savaşı'nı sona erdiren antlaşmanın imzalandığı yerdir?
8. Hangi gezegen en kısa sürede Güneş etrafında döner?
9. Hangi ülke en çok Nobel Edebiyat Ödülü'ne sahip yazar üretmiştir?
10. Hangi antik şehir "Yedi Harika"dan biri olarak kabul edilen Artemis Tapınağı'na ev sahipliği yapmıştır?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Hukuk Devleti ilkesi hangi Anayasa ile Türk hukuk sistemine girmiştir?
12. Hangi fiziksel yasa "Her etkiye karşılık eşit büyüklükte ve zıt bir tepki vardır" şeklinde ifade edilir?
13. Hangi Türk şairi "Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar" adlı eseriyle tanınır?
14. "Varlık Felsefesi" terimi hangi felsefi akıma aittir?
15. "Büyük İskender" olarak bilinen Makedonya Kralı'nın gerçek adı nedir?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın