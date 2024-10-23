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Türkiye İle İlgili 10 Soruluk Genel Kültür Testini Geçebilecek misin?

Türkiye İle İlgili 10 Soruluk Genel Kültür Testini Geçebilecek misin?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
23.10.2024 - 16:44

Türkiye ile ilgili ne kadar bilgi sahibisin? 1O (+1 Bonus) soruluk bu testte bakalım kaç soruya doğru cevap verebileceksin!

Hazırsan başlayalım 👇

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1. Türkiye'nin en eski üniversitesi hangisidir?

1. Türkiye'nin en eski üniversitesi hangisidir?

2. Türkiye'de en fazla hangi tarım ürününün üretimi yapılmaktadır?

2. Türkiye'de en fazla hangi tarım ürününün üretimi yapılmaktadır?

3. Kütahya'da bulunan tarihi çini eserleri ile ünlü olan Osmanlı padişahı kimdir?

3. Kütahya'da bulunan tarihi çini eserleri ile ünlü olan Osmanlı padişahı kimdir?

4. Akkuyu Nükleer Güç Santrali hangi şehirde inşa edilmektedir?

4. Akkuyu Nükleer Güç Santrali hangi şehirde inşa edilmektedir?

5. Türkiye'nin en yüksek şelalesi hangisidir?

5. Türkiye'nin en yüksek şelalesi hangisidir?
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6. İstanbul'un fethinde kullanılan büyük topların mimarı kimdir?

6. İstanbul'un fethinde kullanılan büyük topların mimarı kimdir?

7. Hangi Osmanlı padişahı "Hatt-ı Hümayun" ile Tanzimat dönemini başlatmıştır?

7. Hangi Osmanlı padişahı "Hatt-ı Hümayun" ile Tanzimat dönemini başlatmıştır?

8. Türkiye'de ilk havalimanı aşağıdakilerden hangisidir?

8. Türkiye'de ilk havalimanı aşağıdakilerden hangisidir?

9. İstanbul'un şehir tarihine ayna tutan "İstanbul Hatırası" romanını kim kaleme almıştır?

9. İstanbul'un şehir tarihine ayna tutan "İstanbul Hatırası" romanını kim kaleme almıştır?

10. Cumhuriyet Dönemi'nin ilk nüfus sayımı hangi yıl yapılmıştır?

10. Cumhuriyet Dönemi'nin ilk nüfus sayımı hangi yıl yapılmıştır?
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BONUS: Türkiye'nin ulusal çiçeği hangisidir?

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