Hafızasına Güvenenler Buraya: Osmanlı Tarihi Testinden Full Çekebilecek misiniz?
Hafızasına Güvenenler Buraya: Osmanlı Tarihi Testinden Full Çekebilecek misiniz?
Osmanlı tarihi testi çözmeyi sevenler buraya! 10 soruluk testle hem eğlenecek hem de hafızanızı zorlayacaksınız.
Hazırsanız haydi testeee!!!
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1. Osmanlı Devleti'nin kuruluş yılı nedir?
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2. Osmanlı padişahları arasında ilk olarak "Sultan" unvanını kullanan kimdir?
3. İlk saray kütüphanesi hangi padişah tarafından kurulmuştur?
4. Osmanlı'nın ilk matbaası kim tarafından kuruldu?
5. İlk Osmanlı veziri aşağıdakilerden hangisidir?
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6. Osmanlı'da "Ayasofya" cami olarak ne zaman dönüştürülmüştür?
7. Osmanlı Devleti'nde "Gedik" unvanı ne anlama gelir?
8. "Tevarih-i Ali Osman" adlı eseri yazan kişi kimdir?
9. Osmanlı'da 1566'dan 1574'e kadar padişahlık yapmış olan padişah kimdir?
10. Osmanlı'nın en büyük mimarlarından biri olarak bilinen Mimar Sinan'ın yaptığı ünlü cami hangisidir?
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