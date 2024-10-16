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Eğlenceli Genel Kültür Testi Çözmek İsteyenlere 10 Soru

Eğlenceli Genel Kültür Testi Çözmek İsteyenlere 10 Soru

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
16.10.2024 - 18:52

Hem eğlenmek, hem bilgilerinizi ölçmek, hem de yeni şeyler öğrenmek isteyenler buraya! İşte eğleneceli bilgi yarışı. Bakalım kaç soruya doğru yanıt verebileceksiniz?

Hazırsanız başlıyoruzzz!

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1. Mısır'daki ilk piramit hangi firavun tarafından inşaa edilmiştir?

1. Mısır'daki ilk piramit hangi firavun tarafından inşaa edilmiştir?

2. Amerikan İç Savaşı hangi yıllar arasında gerçekleşmiştir?

2. Amerikan İç Savaşı hangi yıllar arasında gerçekleşmiştir?

3. İlk insanlı uzay uçuşunu gerçekleştiren Sovyet kozmonot kimdir?

3. İlk insanlı uzay uçuşunu gerçekleştiren Sovyet kozmonot kimdir?

4. Dünyanın en eski eğitim-öğretim kurumu nerededir?

4. Dünyanın en eski eğitim-öğretim kurumu nerededir?

5. Süveyş Kanalı hangi yıl açılmıştır?

5. Süveyş Kanalı hangi yıl açılmıştır?
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6. Büyük Buhran dönemi hangi yılları kapsamaktadır?

6. Büyük Buhran dönemi hangi yılları kapsamaktadır?

7. 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan Daron Acemoğlu, ödülünü hangi alandaki çalışmalarıyla almıştır?

7. 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan Daron Acemoğlu, ödülünü hangi alandaki çalışmalarıyla almıştır?

8. Gustav Klimt'in en bilinen tablolarından biri olan 'Öpücük - The Kiss' nerede sergileniyor?

8. Gustav Klimt'in en bilinen tablolarından biri olan 'Öpücük - The Kiss' nerede sergileniyor?

9. Alan Turing Testi neyi ölçmek için tasarlanmıştır?

9. Alan Turing Testi neyi ölçmek için tasarlanmıştır?

10. Mahatma Gandhi, bağımsızlık mücadelesinde hangi stratejiyi kullanarak halkı harekete geçirmiştir?

10. Mahatma Gandhi, bağımsızlık mücadelesinde hangi stratejiyi kullanarak halkı harekete geçirmiştir?

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