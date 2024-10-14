Lisede Edebiyat Dersini Sevenlere Çıtır Çerez Gelecek 10 Soruluk Test!
Lisede Edebiyat Dersini Sevenlere Çıtır Çerez Gelecek 10 Soruluk Test!
Edebiyat testi çözmeyi sevenler buraya! Bakalım kaç soruya doğru yanıt verebileceksin.
Hazırsan başlayalımmm!
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1. Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında ilk mesnevi örneği olarak kabul edilir?
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2. “İkinci Yeni” akımının kurucularından biri olan şair kimdir?
3. Hüseyin Rahmi Gürpınar hangi türde eserler vermiştir?
4. “Kırmızı Saçlı Kadın” romanının yazarı kimdir?
5. “Aylak Adam” romanının ana karakteri kimdir?
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6. “Beyaz Zambaklar Ülkesinde” adlı eser kimin yazdığı bir eserdir?
7. Türk edebiyatının ilk edebi romanı aşağıdakilerden hangisidir?
8. Türk edebiyatında modern anlamda kısa hikayenin başlangıcı kabul edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
9. “İkilik” temasıyla tanınan, “Savaş ve Barış” romanının yazarı kimdir?
10. Türk edebiyatında ilk realist roman aşağıdakilerden hangisidir?
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