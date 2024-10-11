10 Soruluk Kolay IQ Testinde Full Çekebilecek misin?
10 Soruluk Kolay IQ Testinde Full Çekebilecek misin?
10 soruluk ıq testinde full çekebilecek misin?
Haydiii testte!
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1. Hangi şekil diğerlerinden farklıdır?
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2. Bir çiftlikte 6 inek, 3 koyun ve 2 at bulunmaktadır. Toplamda kaç bacak vardır?
3. Önce hangi kova dolar?
4. Bu kelimenin anagramı aşağıdakilerden hangisidir? "Sırt"
5. Bu şekilde kaç tane üçgen vardır?
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6. Bu dizide soru işareti yerine hangi sayı gelmelidir? "2, 6, 12, 20, ?"
7. "?" yerine ne gelmeli?
8. Bir uçak, bir havaalanından kalktıktan sonra 120 km/h hızla 30 dakika boyunca uçtu. Uçak ne kadar mesafe kat etti?
9. Bir adamın yaşı ile oğlu arasında 30 yaş fark vardır. 5 yıl sonra, babanın yaşı oğlu yaşının 2 katı olacaktır. Babası şu anda kaç yaşındadır?
10. "?" yerine ne gelmelidir?
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