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10 Soruluk Kolay IQ Testinde Full Çekebilecek misin?

10 Soruluk Kolay IQ Testinde Full Çekebilecek misin?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
11.10.2024 - 15:31

10 soruluk ıq testinde full çekebilecek misin?

Haydiii testte!

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1. Hangi şekil diğerlerinden farklıdır?

1. Hangi şekil diğerlerinden farklıdır?

2. Bir çiftlikte 6 inek, 3 koyun ve 2 at bulunmaktadır. Toplamda kaç bacak vardır?

2. Bir çiftlikte 6 inek, 3 koyun ve 2 at bulunmaktadır. Toplamda kaç bacak vardır?

3. Önce hangi kova dolar?

3. Önce hangi kova dolar?

4. Bu kelimenin anagramı aşağıdakilerden hangisidir? "Sırt"

4. Bu kelimenin anagramı aşağıdakilerden hangisidir? "Sırt"

5. Bu şekilde kaç tane üçgen vardır?

5. Bu şekilde kaç tane üçgen vardır?
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6. Bu dizide soru işareti yerine hangi sayı gelmelidir? "2, 6, 12, 20, ?"

6. Bu dizide soru işareti yerine hangi sayı gelmelidir? "2, 6, 12, 20, ?"

7. "?" yerine ne gelmeli?

7. "?" yerine ne gelmeli?

8. Bir uçak, bir havaalanından kalktıktan sonra 120 km/h hızla 30 dakika boyunca uçtu. Uçak ne kadar mesafe kat etti?

8. Bir uçak, bir havaalanından kalktıktan sonra 120 km/h hızla 30 dakika boyunca uçtu. Uçak ne kadar mesafe kat etti?

9. Bir adamın yaşı ile oğlu arasında 30 yaş fark vardır. 5 yıl sonra, babanın yaşı oğlu yaşının 2 katı olacaktır. Babası şu anda kaç yaşındadır?

9. Bir adamın yaşı ile oğlu arasında 30 yaş fark vardır. 5 yıl sonra, babanın yaşı oğlu yaşının 2 katı olacaktır. Babası şu anda kaç yaşındadır?

10. "?" yerine ne gelmelidir?

10. "?" yerine ne gelmelidir?

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