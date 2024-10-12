Osmanlı Padişahlarının Tahtta Kalma Sürelerini Bilebilecek misin?
Osmanlı Padişahlarının Tahtta Kalma Sürelerini Bilebilecek misin?
Osmanlı İmparatorluğu tarih boyunca birçok padişah görmüş ve her biri kendi döneminde farklı politikalar, fetihler ve reformlarla iz bırakmıştır. Peki padişahların tahtta kalma süreleri hakkında ne kadar bilgi sahibisin? İşte sana bilgini ölçmek için fırsat! Bakalım kaç soruya doğru yanıt verebileceksin...
Haydi Başlıyoruzzz!
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1. I. Osman ne kadar süre tahtta kalmıştır?
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2. Orhan Bey'in tahtta kalma süresi ne kadardır?
3. I. Murad kaç yıl padişahlık yapmıştır?
4. II. Mehmet (Fatih Sultan Mehmet) kaç yıl tahtta kalmıştır?
5. II. Bayezid'in padişahlık süresi ne kadardır?
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6. Yavuz Sultan Selim ne kadar süre tahtta kalmıştır?
7. Kanuni Sultan Süleyman kaç yıl padişah olarak görev yapmıştır?
8. II. Selim’in padişahlık süresi ne kadardır?
9. III. Murad kaç yıl tahtta kalmıştır?
10. IV. Mehmet’in padişahlık süresi ne kadardır?
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