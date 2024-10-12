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Osmanlı Padişahlarının Tahtta Kalma Sürelerini Bilebilecek misin?

Osmanlı Padişahlarının Tahtta Kalma Sürelerini Bilebilecek misin?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
12.10.2024 - 09:01

Osmanlı İmparatorluğu tarih boyunca birçok padişah görmüş ve her biri kendi döneminde farklı politikalar, fetihler ve reformlarla iz bırakmıştır. Peki padişahların tahtta kalma süreleri hakkında ne kadar bilgi sahibisin? İşte sana bilgini ölçmek için fırsat! Bakalım kaç soruya doğru yanıt verebileceksin...

Haydi Başlıyoruzzz!

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1. I. Osman ne kadar süre tahtta kalmıştır?

1. I. Osman ne kadar süre tahtta kalmıştır?

2. Orhan Bey'in tahtta kalma süresi ne kadardır?

2. Orhan Bey'in tahtta kalma süresi ne kadardır?

3. I. Murad kaç yıl padişahlık yapmıştır?

3. I. Murad kaç yıl padişahlık yapmıştır?

4. II. Mehmet (Fatih Sultan Mehmet) kaç yıl tahtta kalmıştır?

4. II. Mehmet (Fatih Sultan Mehmet) kaç yıl tahtta kalmıştır?

5. II. Bayezid'in padişahlık süresi ne kadardır?

5. II. Bayezid'in padişahlık süresi ne kadardır?
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6. Yavuz Sultan Selim ne kadar süre tahtta kalmıştır?

6. Yavuz Sultan Selim ne kadar süre tahtta kalmıştır?

7. Kanuni Sultan Süleyman kaç yıl padişah olarak görev yapmıştır?

7. Kanuni Sultan Süleyman kaç yıl padişah olarak görev yapmıştır?

8. II. Selim’in padişahlık süresi ne kadardır?

8. II. Selim’in padişahlık süresi ne kadardır?

9. III. Murad kaç yıl tahtta kalmıştır?

9. III. Murad kaç yıl tahtta kalmıştır?

10. IV. Mehmet’in padişahlık süresi ne kadardır?

10. IV. Mehmet’in padişahlık süresi ne kadardır?

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