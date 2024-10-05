Sadece Hafızası Güçlü Olanların Full Çekebileceği Eğlenceli Osmanlı Tarihi Testi!
Sadece Hafızası Güçlü Olanların Full Çekebileceği Eğlenceli Osmanlı Tarihi Testi!
Genel Kültür testlerini çözmeyi sevenler buraya! Bu kez sizler için hem eğlenceli hem düşündürücü Osmanlı Tarihi testi hazırladık. Bakalım kaç soruyu doğru cevaplayabileceksiniz...
Hazırsanız başlayalımmm!
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1. II. Mehmet hangi unvanla anılır?
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2. Karlofça Antlaşması hangi yıl imzalanmıştır?
3. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk sefer düzenlediği şehir hangisidir?
4. Balkan Savaşları hangi yıllarda gerçekleşmiştir?
5. 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması ile hangi bölge kaybedilmiştir?
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6. İngiliz sermayeli Bank-ı Osmani (Ottoman Bank) ne zaman kurulmuştur?
7. Osmanlı'da ''Cebeciler'' ne iş yapardı?
8. "Sened-i İttifak" hangi padişah döneminde imzalanmıştır?
9. Tanzimat Fermanı’nın devamı niteliğinde bir belge olan Islahat Fermanı hangi padişah döneminde ilan edilmiştir?
10. Osmanlı İmparatorluğunda Cizye kimlerden alınmıştır?
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11. Rüştiye mektepleri hangi padişah döneminde açılmaya başlanmıştır?
12. "Mondros Mütarekesi" hangi tarihte imzalanmıştır?
13. Osmanlı'da 1521'de fethedilen şehir hangisidir?
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