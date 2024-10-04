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Bu 15 Soruluk Genel Kültür Testinde Sözelciler Başarılı Olacak!

Bu 15 Soruluk Genel Kültür Testinde Sözelciler Başarılı Olacak!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
04.10.2024 - 13:29

Sadece sözelcilerin full çekeceği genel kültür testi!

Haydiiiii!

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1. Atatürk'ün ilk askeri başarısı hangisidir?

1. Atatürk'ün ilk askeri başarısı hangisidir?

2. Şiirde uyaktan sonra tekrarlanan aynı harflerden oluşan kelime veya eklere ne denir?

2. Şiirde uyaktan sonra tekrarlanan aynı harflerden oluşan kelime veya eklere ne denir?

3. Avrupa kıtasındaki en yüksek yanardağ olan Etna hangi ülkenin sınırları içindedir?

3. Avrupa kıtasındaki en yüksek yanardağ olan Etna hangi ülkenin sınırları içindedir?

4. 1927 yılında gerçekleşen nüfus verilerine göre Türk toplum yapısı nasıldır?

4. 1927 yılında gerçekleşen nüfus verilerine göre Türk toplum yapısı nasıldır?

5. Ekvator'un kuzeyindeki dönencenin adı nedir?

5. Ekvator'un kuzeyindeki dönencenin adı nedir?
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6. Hangi kıtanın yerlisi ya da kalıcı nüfusu yoktur?

6. Hangi kıtanın yerlisi ya da kalıcı nüfusu yoktur?

7. Travertenlerin, sarkıt ve dikitlerin ana bileşeni olan madde hangisidir?

7. Travertenlerin, sarkıt ve dikitlerin ana bileşeni olan madde hangisidir?

8. 1969'da bir darbe ile iktidara gelip 42 yıl boyunca Libya'yı yönetmiş kişi kimdir?

8. 1969'da bir darbe ile iktidara gelip 42 yıl boyunca Libya'yı yönetmiş kişi kimdir?

9. "Kızıl Ordu" hangi ülkenin resmi ordusunun adıdır?

9. "Kızıl Ordu" hangi ülkenin resmi ordusunun adıdır?

10. 1950'li yıllara kadar Osmanlı tehlikesini haber vermek için çan çalacak bir görevli tayin ettiği söylenen Avrupa şehri hangisidir?

10. 1950'li yıllara kadar Osmanlı tehlikesini haber vermek için çan çalacak bir görevli tayin ettiği söylenen Avrupa şehri hangisidir?
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11. İlk yerli tiyatro eseri hangi yazarımıza aittir?

11. İlk yerli tiyatro eseri hangi yazarımıza aittir?

12. Abdülhak Hamit Tarhan "Makber"i hangi vefat eden yakını için yazmıştır?

12. Abdülhak Hamit Tarhan "Makber"i hangi vefat eden yakını için yazmıştır?

13. Sevr Antlaşması'nın hükümlerini kaldıran antlaşma hangisidir?

14. Hangisi TBMM için önerilen isimlerden biri değildir?

14. Hangisi TBMM için önerilen isimlerden biri değildir?

15. ABD'den sonra Kore'ye asker gönderen ikinci ülke hangisidir?

15. ABD'den sonra Kore'ye asker gönderen ikinci ülke hangisidir?

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