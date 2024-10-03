Sen Onunla Evlenecek misin?
Sen Onunla Evlenecek misin?
Sen onunla evlenecek misin?
Haydi testeee!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Onunla birlikteyken kendini nasıl hissediyorsun?
4. Birlikte geçirdiğiniz zamanları nasıl değerlendiriyorsun?
5. Gelecek hakkında ne kadar ortak hayaliniz var?
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6. Sen ona aşık mısın?
7. Karşılıklı sorunları çözme şekliniz nedir?
8. Peki çok sık tartışıyor musunuz?
9. Onun en sevdiğin özellikleri nelerdir?
10. Son olarak ailenle tanışıyor mu?
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Sen onunla evleneceksin!
Sen onunla evlenmeyeceksin!
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