Bu Testte Yalnızca Türkiye Cumhuriyeti Tarihi'ni Çok İyi Bilenler Full Çekebilecek!
Bu Testte Yalnızca Türkiye Cumhuriyeti Tarihi'ni Çok İyi Bilenler Full Çekebilecek!
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi'ne ne kadar bilgilisin? Geçmişe dair bilgilerinizi sınayabileceğiniz ve tarih tutkunuzu bir adım öteye taşıyacak bu testte, Türkiye Cumhuriyeti'nin dönüm noktaları, önemli şahsiyetleri ve tarihi olayları hakkında ne kadar bilgi sahibi olduğunuzu keşfedin.
Hazırsanız Başlayalımmm!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. 1923'te kabul edilen ve Türkiye’nin yeni yönetim biçimini belirleyen belge hangisidir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıyan yasa hangi yıl çıkmıştır?
3. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk anayasası hangi yılda kabul edilmiştir?
4. 1946 genel seçimleriyle Türkiye’de hangi parti iktidara gelmiştir?
5. Türkiye’nin uluslararası bir kuruluş olan NATO'ya katılma tarihi nedir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Atatürk’ün gerçekleştirdiği reformlardan hangisi eğitim alanında olmuştur?
7. 1960 yılında gerçekleştirilen askeri darbe sonucunda hangi lider idam edilmiştir?
8. 1980 askeri darbesinin başında kim bulunmaktadır?
9. Cumhuriyet'in ilanından önce Türkiye’nin ilk milli kongresi hangisidir?
10. Atatürk’ün soyadı kanunu hangi yıl kabul edilmiştir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. 1961 Anayasası hangi olay sonrası hazırlanmıştır?
12. Türk Dil Kurumu ne zaman kurulmuştur?
13. Atatürk'ün en çok önem verdiği alanlardan biri olan, köylerdeki okuma-yazma seferberliği hangi yıl başlamıştır?
14. Türkiye’nin ilk çok partili seçimleri hangi yıl gerçekleştirilmiştir?
15. Atatürk’ün “Nutuk” adlı eserini hangi amaçla yazdığı kabul edilmektedir?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın