Bu Testte Yalnızca Türkiye Cumhuriyeti Tarihi'ni Çok İyi Bilenler Full Çekebilecek!

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi'ne ne kadar bilgilisin? Geçmişe dair bilgilerinizi sınayabileceğiniz ve tarih tutkunuzu bir adım öteye taşıyacak bu testte, Türkiye Cumhuriyeti'nin dönüm noktaları, önemli şahsiyetleri ve tarihi olayları hakkında ne kadar bilgi sahibi olduğunuzu keşfedin.

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