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Dünya Tarihi Bilgini Sınamak İçin 15 Soruluk Eğlenceli Test!

Dünya Tarihi Bilgini Sınamak İçin 15 Soruluk Eğlenceli Test!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
25.09.2024 - 17:44

Zihin jimnastiği yapmaya hazır mısınız? Tarihin derinliklerine dalarak bilgi dağarcığınızı genişletmek için harika bir fırsat. İşte karşınızda 15 soruluk Dünya Tarihi testi!

Hazırsanız başlayalım, sorular sizi bekliyorrr!

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1. İlk yazılı belgelerin bulunduğu yer neresidir?

1. İlk yazılı belgelerin bulunduğu yer neresidir?

2. Amerika’nın keşfi hangi yıl gerçekleşmiştir?

2. Amerika’nın keşfi hangi yıl gerçekleşmiştir?

3. Hitler’in iktidara gelmesi hangi yıl olmuştur?

3. Hitler’in iktidara gelmesi hangi yıl olmuştur?

4. Hindistan’ın bağımsızlık mücadelesinin liderlerinden biri kimdir?

4. Hindistan’ın bağımsızlık mücadelesinin liderlerinden biri kimdir?

5. Rönesans dönemi hangi alanda önemli gelişmelere yol açmıştır?

5. Rönesans dönemi hangi alanda önemli gelişmelere yol açmıştır?
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6. Berlin Duvarı hangi yıl yıkılmıştır?

6. Berlin Duvarı hangi yıl yıkılmıştır?

7. Sovyetler Birliği'nin dağıldığı yıl hangisidir?

7. Sovyetler Birliği'nin dağıldığı yıl hangisidir?

8. Antik Roma'nın düşüşü hangi yıl olarak kabul edilir?

8. Antik Roma'nın düşüşü hangi yıl olarak kabul edilir?

9. İlk insansız uzay aracı hangi ülke tarafından uzaya gönderilmiştir?

9. İlk insansız uzay aracı hangi ülke tarafından uzaya gönderilmiştir?

10. Asya'nın en büyük imparatorluklarından biri olan Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu kimdir?

10. Asya'nın en büyük imparatorluklarından biri olan Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu kimdir?
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11. Rönesans’ın merkezi olan şehir hangisidir?

11. Rönesans’ın merkezi olan şehir hangisidir?

12. Maya uygarlığı hangi kıtada yer alıyordu?

12. Maya uygarlığı hangi kıtada yer alıyordu?

13. Dünyanın ilk demokrasi uygulaması hangi antik şehirde başlamıştır?

13. Dünyanın ilk demokrasi uygulaması hangi antik şehirde başlamıştır?

14. İlk kıtalara özgü kıtalararası ticaret yolu hangisidir?

14. İlk kıtalara özgü kıtalararası ticaret yolu hangisidir?

15. Süveyş Kanalı hangi yıl açılmıştır?

15. Süveyş Kanalı hangi yıl açılmıştır?

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