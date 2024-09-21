Ortaokul Seviyesindeki Coğrafya Testinde 15/15 Yapabilecek misin?
Ortaokul Seviyesindeki Coğrafya Testinde 15/15 Yapabilecek misin?
Coğrafya bilgisine güvenenler buraya! Hazırladığımız 15 soruluk testle hem bilgilerinizi tazeleyebilir hem de coğrafya konusunda ne kadar bilgi sahibi olduğunuzu görebilirsiniz. Ayrıca bu test farklı zorluk seviyeleriyle herkes için bir meydan okuma sunuyor. Haritalar, ülkeler, doğal güzellikler… Hepsi burada!
Hadi, hazırsanız başlıyoruzzz!
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1. Aşağıdaki dağlardan hangisi Türkiye'de yer almaz?
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2. Hangi ülke hem Avrupa hem de Asya kıtasında yer alır?
3. Ekvator çizgisi hangi paralelde yer alır?
4. Sahra Çölü hangi kıtada bulunmaktadır?
5. En uzun nehir hangisidir?
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6. Hangi şehir, "Işıklar Şehri" olarak bilinir?
7. Gobi Çölü hangi ülkede bulunur?
8. Hangi okyanusta "Bermuda Üçgeni" yer alır?
9. Dünyanın en derin okyanusu hangisidir?
10. Hangi ülke "Güneşin Doğduğu Ülke" olarak bilinir?
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11. Türkiye'nin en büyük gölü hangisidir?
12. Aşağıdakilerden hangisi Avustralya'nın başkentidir?
13. Hangi nehir Avrupa'nın en uzun nehridir?
14. Hangi iklim tipi kutuplara yakın bölgelerde görülür?
15. Hangi kıta tamamen güney yarım kürede yer alır?
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