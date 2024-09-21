Ortaokul Seviyesindeki Coğrafya Testinde 15/15 Yapabilecek misin?

Coğrafya bilgisine güvenenler buraya! Hazırladığımız 15 soruluk testle hem bilgilerinizi tazeleyebilir hem de coğrafya konusunda ne kadar bilgi sahibi olduğunuzu görebilirsiniz. Ayrıca bu test farklı zorluk seviyeleriyle herkes için bir meydan okuma sunuyor. Haritalar, ülkeler, doğal güzellikler… Hepsi burada!

Hadi, hazırsanız başlıyoruzzz!