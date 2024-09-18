Edebiyat Aşıklarına 20 Soruluk Test: Full Çekebilecek misin?
Edebiyat Aşıklarına 20 Soruluk Test: Full Çekebilecek misin?
Edebiyat sevenler burada mı? Edebiyat tarihine dair 20 soruluk bir testle karşınızdayız! Farklı dönemlerden, akımlardan ve yazarların eserlerinden sorular hazırladık. Belki en sevdiğiniz yazar hakkında yeni bir bilgi keşfedeceksiniz ya da bir eseri hatırlayacaksınız.
Hazırsanız başlıyoruzzz!
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1. "İstanbul Hatırası" adlı eserin yazarı kimdir?
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2. "Sinekli Bakkal" romanının yazarı kimdir?
3. Hüseyin Rahmi Gürpınar genellikle hangi türde eserler vermiştir?
4. "Kara Kitap" adlı roman kimin eseridir?
5. "Aşk" temalı şiirleriyle tanınan ünlü şair kimdir?
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6. "Bütün dünya bir sahne, kadınlar ve erkekler sadece oyuncular." sözü hangi yazarın eserindendir?
7. "Küçük Prens" kitabının yazarı kimdir?
8. Hangi terim, bir eserdeki olayların anlatım sırasını ifade eder?
9. "Kayıp Zamanın İzinde" adlı eserin yazarı kimdir?
10. Aşağıdaki yazarların hangisi gerçekçilik akımının temsilcilerindendir?
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11. Aşağıdaki hangi eser, postmodern edebiyatın önemli bir örneğidir?
12. Aşağıdaki terimlerden hangisi, bir eserin dil ve anlatım özelliklerini ifade eder?
13. “İnsan, insanın kurdudur” ifadesini kullanan yazar kimdir?
14. “Madame Bovary” romanı hangi akımın örneğidir?
15. Aşağıdakilerden hangisi Sembolist şiirin öncüsü kabul edilen şairlerdendir?
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16. “Hayvan Çiftliği” adlı eser hangi akıma aittir?
17. “Açlık Oyunları” serisinin yazarı kimdir?
18. “1984” adlı eserin yazarı kimdir?
19. “Çehov’un Hikayeleri” hangi edebi akımın temsilcisidir?
20. Aşağıdaki yazarların hangisi Türk edebiyatında Servet-i Fünun topluluğunun bir üyesidir?
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