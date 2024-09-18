Edebiyat Aşıklarına 20 Soruluk Test: Full Çekebilecek misin?

Edebiyat sevenler burada mı? Edebiyat tarihine dair 20 soruluk bir testle karşınızdayız! Farklı dönemlerden, akımlardan ve yazarların eserlerinden sorular hazırladık. Belki en sevdiğiniz yazar hakkında yeni bir bilgi keşfedeceksiniz ya da bir eseri hatırlayacaksınız.

Hazırsanız başlıyoruzzz!