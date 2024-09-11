Türk Tarihi Bilgini Hemen Test Et: Bakalım 15/15 Yapabilecek misin?
Türk Tarihi Bilgini Hemen Test Et: Bakalım 15/15 Yapabilecek misin?
Türk tarihi bilgisini sınamak isteyenler burada mı? 15 sorudan oluşan bu test, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e, Selçuklu'dan günümüze kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Hem bilginizi ölçün, hem de Türk tarihinin önemli anlarına dair tazeleme yapın.
Hazırsanız, başlıyoruzzz!
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1. Türklerin Orta Asya'daki ilk büyük devletlerinden biri olan ve 552 yılında kurulan devlet hangisidir?
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2. Malazgirt Meydan Muharebesi'nin yapıldığı yıl hangisidir?
3. Türklerin ilk yazılı anıtları olan Orhun Yazıtları hangi döneme aittir?
4. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, hangi tarihte Cumhurbaşkanı olmuştur?
5. Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde yapılan ve modernleşme hareketlerinin ilk adımlarından biri olan hangi reform dönemidir?
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6. Kutadgu Bilig adlı eser, hangi Türk devletinin döneminde yazılmıştır ve yazarı kimdir?
7. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk genelkurmay başkanı kimdir?
8. Anadolu Selçuklu Devleti'nin başkentinin olduğu şehir hangisidir?
9. Türklerin ilk yazılı hukuk metni olarak kabul edilen ve Göktürkler dönemine ait olan metnin adı nedir?
10. Osmanlı İmparatorluğu’nun başkentini Edirne’den İstanbul’a taşıyan padişah kimdir?
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11. Milli Mücadele sürerken TBMM Hükümeti ile Rusya Hükümeti arasında 16 Mart 1921 tarihinde imzalanan anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
12. Kapıkulu askerleri hangi dönemde kuruldu?
13. Türk tarihindeki ilk medeni kanun hangi dönemde kabul edilmiştir?
14. Göktürk Devletinin yıkılmasından sonra kurulan ve Türklerin yerleşik hayata geçmelerini sağlayan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
15. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk büyük deniz savaşı olan ve 1538'de yapılan savaş aşağıdakilerden hangisidir?
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