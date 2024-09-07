10 Soruluk Mükemmel Test: Dünya Tarihini Ne Kadar Biliyorsun?
10 Soruluk Mükemmel Test: Dünya Tarihini Ne Kadar Biliyorsun?
Tarih meraklıları ve genel kültür tutkunları buraya! Sizin için hazırladığımız özel 10 soruluk Dünya Tarihi testiyle bilgi birikiminizi sınama fırsatı yakalayacaksınız. Her soru, tarihi dönemeçleri ve önemli figürleri keşfetmenize de yardımcı olacak.
Hazırsanız başlıyoruzzz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. 1066 yılında İngiltere'yi fetheden Norman Kralı kimdir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Fransız Devrimi'nin başlangıcı hangi olayla kabul edilir?
3. Güney Afrika'da Apartheid dönemini sona erdiren lider kimdir?
4. Çin'de ilk büyük imparatorluk olan Qin Hanedanlığı'nın kurucusu kimdir?
5. 1914-1918 yılları arasında gerçekleşen büyük savaş hangi isimle bilinir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. “Kutsal Roma İmparatorluğu” terimi hangi tarihi figür tarafından kullanılmıştır?
7. Amerika'nın bağımsızlık bildirgesi hangi yıl kabul edilmiştir?
8. "Şah Abbas" olarak bilinen Pers hükümdarı hangi hanedanın bir üyesidir?
9. Büyük Britanya ve İrlanda Birleşik Krallığı'nın ilk anayasası olarak kabul edilen belge hangisidir?
10. “D-Day” olarak bilinen ve Normandiya Çıkarması’nın yapıldığı tarih?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın