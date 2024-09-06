Bu 20 Soruluk Genel Kültür Testi Sadece Üniversite Mezunları İçin!
Bu 20 Soruluk Genel Kültür Testi Sadece Üniversite Mezunları İçin!
Beyninin kıvrımlarını harekete geçirmek için tam zamanı. Seni belki biraz zorlayacak belki de gerçekten kolaymış dedirtecek sorulamızla genel kültür testimiz hazır!
Bu 20 soruluk genel kültür testi sadece üniversite mezunları için!!!!!
Haydi testeee!
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1. DNA'nın RNA'dan farklı olan özelliği nedir?
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2. Deneme türünün kurucusu olarak kabul edilen yazar kimdir?
3. 1946 yılında SSCB'nin Türkiye'den talep ettiği iki şehir hangisidir?
4. Yer yuvarlağının merkez çekirdeği çevresinde bulunan katı yuvar ve taş küreye ne denir?
5. Hangisi bir asal sayıdır?
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6. Casabalanca filminin yönetmeni kimdir?
7. İnsanın vücut ısısını ve kan basıncını ayarlayan beyin bölgesi hangisidir?
8. Hangi ada topluluğu bir devlet değildir?
9. Orta Çağ boyunca devam eden "derebeylik" sisteminin diğer adı nedir?
10. Hangisi genellikle pamuk balyalarına benzetilen bulut türüdür?
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11. Hangi ülkenin birden fazla kara sınırı komşusu vardır?
12. Atatürk'ün "şahsi meselem" dediği mesele hangisidir?
13. Sovyetler Birliği'nin yıkılması nedeniyle ülkesine dönemeyerek uzayda 311 gün geçiren Rus kozmonot kimdir?
14. Osmanlı'da her türlü işlerin hakkı devlete ait olan topraklara ne ada verilir?
15. 2 Mayıs 1808 ve 3 Mayıs 1808 isimli tabloların çizeri olan ressam kimdir?
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16. Kuzey ışıklarını nereden göremezsiniz?
17. Osmanlı Devleti'nde "Mehmed" adında kaç padişah tahta geçmiştir?
18. Sürrealizm akımının öncüsü olan ressam aşağıdakilerden hangisidir?
19. Osmanlı Devleti'nde ilk düzenli ordu hangi padişah zamanında kurulmuştur?
20. Titanik filminde Rose'a hediye edilen kolyenin adı nedir?
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