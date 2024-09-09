Avrupa Tarihini Ne Kadar İyi Biliyorsun? 10/10 Yapabilir misin?
Avrupa Tarihini Ne Kadar İyi Biliyorsun? 10/10 Yapabilir misin?
Avrupa Tarihinde bir yolculuk yapmaya ne dersiniz? Şimdi, Avrupa tarihini ne kadar iyi bildiğinizi test etme zamanı! Hazırladığımız bu 10 soruluk test ile Avrupa'nın geçmişine dair bilginizi ölçebilir, önemli tarihsel olayları ve kişileri hatırlayabilirsiniz.
Hazırsanız başlıyoruzzz!
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1. Roma İmparatorluğu'nun ikiye bölünmesi hangi yıl gerçekleşti?
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2. Rönesans hareketinin başladığı ülke hangisidir?
3. Yüz Yıl Savaşları hangi iki ülke arasında gerçekleşti?
4. Hangi olay, 1789 yılında Fransız Devrimi'ni başlattı?
5. Berlin Duvarı'nın yıkılması hangi yıl gerçekleşti?
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6. Medeniyetler Çatışması teorisinin yazarı kimdir?
7. Martin Luther'in 1517'de başlattığı dini hareketin adı nedir?
8. Hangi büyük Avrupa kenti, 1949 yılında NATO'nun genel merkezi olarak belirlenmiştir?
9. Birinci Dünya Savaşı'nı sona erdiren ve 1919'da imzalanan barış antlaşmasının adı nedir?
10. Hangi tarihçi, "Tarihin Sonu" kitabıyla tanınır?
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