Görüş Bildir
Haberler
Test
Genel Kültür Testleri
Tarih Tutkunlarına Osmanlı Tarihi Testi: 20/20 Yapabilecek misin?

Tarih Tutkunlarına Osmanlı Tarihi Testi: 20/20 Yapabilecek misin?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
14.09.2024 - 10:01

Osmanlı tarihine olan bilgini sınamaya hazır mısın? 20 sorudan oluşan bu orta kolaylıktaki Osmanlı tarihi testi ile kendini şimdi test et! Eğer tarih bilgisine güveniyorsan, bu test tam sana göre. 

Yanıtlarınla tarihin derinliklerine bir yolculuğa çıkmaya hazırlasan hemen başlıyoruzzz!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Osmanlı Devleti’nin ilk anayasası olarak bilinen ve 1876 yılında ilan edilen belge hangisidir?

1. Osmanlı Devleti’nin ilk anayasası olarak bilinen ve 1876 yılında ilan edilen belge hangisidir?

2. Osmanlı İmparatorluğu'nun son padişahı kimdir?

2. Osmanlı İmparatorluğu'nun son padişahı kimdir?

3. Hangi Osmanlı padişahı, 1526'da Mohaç Meydan Muharebesi'ni kazanarak Macaristan'ı fethetmiştir?

3. Hangi Osmanlı padişahı, 1526'da Mohaç Meydan Muharebesi'ni kazanarak Macaristan'ı fethetmiştir?

4. Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk dönem toprak düzeni hangi sistemle sağlanmıştır?

4. Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk dönem toprak düzeni hangi sistemle sağlanmıştır?

5. Osmanlı İmparatorluğu'nda, padişahın "Divan-ı Hümayun" toplantılarına başkanlık ettiği sıradaki danışmanlarına ne ad verilirdi?

5. Osmanlı İmparatorluğu'nda, padişahın "Divan-ı Hümayun" toplantılarına başkanlık ettiği sıradaki danışmanlarına ne ad verilirdi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Osmanlı İmparatorluğu'nda, II. Mahmud'un reform hareketleri hangi dönemde gerçekleştirilmiştir?

6. Osmanlı İmparatorluğu'nda, II. Mahmud'un reform hareketleri hangi dönemde gerçekleştirilmiştir?

7. Osmanlı İmparatorluğu'nda, "Tanzimat" dönemi hangi padişah döneminde başlamıştır?

7. Osmanlı İmparatorluğu'nda, "Tanzimat" dönemi hangi padişah döneminde başlamıştır?

8. Osmanlı İmparatorluğu'nun "Yükselme Dönemi" olarak bilinen dönem hangi padişah ile başlar?

8. Osmanlı İmparatorluğu'nun "Yükselme Dönemi" olarak bilinen dönem hangi padişah ile başlar?

9. Osmanlı İmparatorluğu'nda "Divan-ı Hümayun" nedir?

9. Osmanlı İmparatorluğu'nda "Divan-ı Hümayun" nedir?

10. Osmanlı İmparatorluğu'nda "Müsadere" sistemi nedir?

10. Osmanlı İmparatorluğu'nda "Müsadere" sistemi nedir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk askeri birliklerinden biri olarak bilinen "Sipahi"ler hangi görevleri üstlenmiştir?

11. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk askeri birliklerinden biri olarak bilinen "Sipahi"ler hangi görevleri üstlenmiştir?

12. Osmanlı'da "Yeniçeri Ocağı" hangi tür askeri birliği ifade eder?

12. Osmanlı'da "Yeniçeri Ocağı" hangi tür askeri birliği ifade eder?

13. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk kez Batı tarzında bir ordu kurduğu dönemi hangi padişah başlatmıştır?

13. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk kez Batı tarzında bir ordu kurduğu dönemi hangi padişah başlatmıştır?

14. Osmanlı İmparatorluğu'nda "Beylerbeyi" unvanı hangi tür yöneticiye verilirdi?

14. Osmanlı İmparatorluğu'nda "Beylerbeyi" unvanı hangi tür yöneticiye verilirdi?

15. Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli deniz savaşlarından biri olan "Preveze Deniz Savaşı" hangi padişah döneminde gerçekleşmiştir?

15. Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli deniz savaşlarından biri olan "Preveze Deniz Savaşı" hangi padişah döneminde gerçekleşmiştir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

16. Osmanlı İmparatorluğu'nda "Hatt-ı Şerif" terimi hangi belgelere verilen isimdir?

16. Osmanlı İmparatorluğu'nda "Hatt-ı Şerif" terimi hangi belgelere verilen isimdir?

17. Osmanlı İmparatorluğu'nda "Islahat Fermanı" hangi yıl ilan edilmiştir?

17. Osmanlı İmparatorluğu'nda "Islahat Fermanı" hangi yıl ilan edilmiştir?

18. Osmanlı Padişahı I. Murad, hangi savaşta şehit olmuştur?

18. Osmanlı Padişahı I. Murad, hangi savaşta şehit olmuştur?

19. Aşağıdaki padişahların hangisi "Kanuni Sultan Süleyman" olarak bilinen padişahtan önce tahta çıkmıştır?

19. Aşağıdaki padişahların hangisi "Kanuni Sultan Süleyman" olarak bilinen padişahtan önce tahta çıkmıştır?

20. Osmanlı'da halkın da yararlanabileceği bir haberleşme örgütü kurma çalışmaları hangi padişah döneminde başlamıştır?

20. Osmanlı'da halkın da yararlanabileceği bir haberleşme örgütü kurma çalışmaları hangi padişah döneminde başlamıştır?

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın