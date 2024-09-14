Tarih Tutkunlarına Osmanlı Tarihi Testi: 20/20 Yapabilecek misin?
Tarih Tutkunlarına Osmanlı Tarihi Testi: 20/20 Yapabilecek misin?
Osmanlı tarihine olan bilgini sınamaya hazır mısın? 20 sorudan oluşan bu orta kolaylıktaki Osmanlı tarihi testi ile kendini şimdi test et! Eğer tarih bilgisine güveniyorsan, bu test tam sana göre.
Yanıtlarınla tarihin derinliklerine bir yolculuğa çıkmaya hazırlasan hemen başlıyoruzzz!
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1. Osmanlı Devleti’nin ilk anayasası olarak bilinen ve 1876 yılında ilan edilen belge hangisidir?
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2. Osmanlı İmparatorluğu'nun son padişahı kimdir?
3. Hangi Osmanlı padişahı, 1526'da Mohaç Meydan Muharebesi'ni kazanarak Macaristan'ı fethetmiştir?
4. Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk dönem toprak düzeni hangi sistemle sağlanmıştır?
5. Osmanlı İmparatorluğu'nda, padişahın "Divan-ı Hümayun" toplantılarına başkanlık ettiği sıradaki danışmanlarına ne ad verilirdi?
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6. Osmanlı İmparatorluğu'nda, II. Mahmud'un reform hareketleri hangi dönemde gerçekleştirilmiştir?
7. Osmanlı İmparatorluğu'nda, "Tanzimat" dönemi hangi padişah döneminde başlamıştır?
8. Osmanlı İmparatorluğu'nun "Yükselme Dönemi" olarak bilinen dönem hangi padişah ile başlar?
9. Osmanlı İmparatorluğu'nda "Divan-ı Hümayun" nedir?
10. Osmanlı İmparatorluğu'nda "Müsadere" sistemi nedir?
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11. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk askeri birliklerinden biri olarak bilinen "Sipahi"ler hangi görevleri üstlenmiştir?
12. Osmanlı'da "Yeniçeri Ocağı" hangi tür askeri birliği ifade eder?
13. Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk kez Batı tarzında bir ordu kurduğu dönemi hangi padişah başlatmıştır?
14. Osmanlı İmparatorluğu'nda "Beylerbeyi" unvanı hangi tür yöneticiye verilirdi?
15. Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli deniz savaşlarından biri olan "Preveze Deniz Savaşı" hangi padişah döneminde gerçekleşmiştir?
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16. Osmanlı İmparatorluğu'nda "Hatt-ı Şerif" terimi hangi belgelere verilen isimdir?
17. Osmanlı İmparatorluğu'nda "Islahat Fermanı" hangi yıl ilan edilmiştir?
18. Osmanlı Padişahı I. Murad, hangi savaşta şehit olmuştur?
19. Aşağıdaki padişahların hangisi "Kanuni Sultan Süleyman" olarak bilinen padişahtan önce tahta çıkmıştır?
20. Osmanlı'da halkın da yararlanabileceği bir haberleşme örgütü kurma çalışmaları hangi padişah döneminde başlamıştır?
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