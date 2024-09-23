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Sadece Genel Kültürü İyi Olanların Full Çekebileceği Eğlenceli Genel Kültür Testi

Sadece Genel Kültürü İyi Olanların Full Çekebileceği Eğlenceli Genel Kültür Testi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
23.09.2024 - 14:36

Keyifli bir genel kültür testi çözmeye hazır mısınız? Bu test, hem bilginizi ölçmek hem de sohbetlerinize renk katmak için birebir!

Hadi başlayalımmm!

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1. Hangi bilim insanı, genel görelilik teorisini geliştirmiştir?

1. Hangi bilim insanı, genel görelilik teorisini geliştirmiştir?

2. Dünyanın en derin noktası neresidir?

2. Dünyanın en derin noktası neresidir?

3. Biyoçeşitlilik kavramı, aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

3. Biyoçeşitlilik kavramı, aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

4. En yüksek atom numarasına sahip element hangisidir?

4. En yüksek atom numarasına sahip element hangisidir?

5. Birleşmiş Milletler'in resmi dillerinden biri hangisidir?

5. Birleşmiş Milletler'in resmi dillerinden biri hangisidir?
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6. Hangi gezegen en uzun gün süresine sahiptir?

6. Hangi gezegen en uzun gün süresine sahiptir?

7. Hangi yazar, "Bülbülü Öldürmek" adlı romanı yazmıştır?

7. Hangi yazar, "Bülbülü Öldürmek" adlı romanı yazmıştır?

8. Hangi elementin sembolü Hg'dir?

8. Hangi elementin sembolü Hg'dir?

9. Hangi tarihi olay 1914-1918 yılları arasında gerçekleşmiştir?

9. Hangi tarihi olay 1914-1918 yılları arasında gerçekleşmiştir?

10. Dünyanın en büyük memelisi hangisidir?

10. Dünyanın en büyük memelisi hangisidir?
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11. Hangi gezegen, Güneş Sistemi'nde en fazla halkaya sahip olan gezegendir?

11. Hangi gezegen, Güneş Sistemi'nde en fazla halkaya sahip olan gezegendir?

12. Hangi tarih, Amerika'nın bağımsızlık günü olarak kutlanır?

12. Hangi tarih, Amerika'nın bağımsızlık günü olarak kutlanır?

13. Hangi sanat dalı, "Düşsel gerçekçilik" ile tanınır?

14. Hangi ülke, "Yenilmez Armada" ile tanınan deniz savaşına ev sahipliği yapmıştır?

14. Hangi ülke, "Yenilmez Armada" ile tanınan deniz savaşına ev sahipliği yapmıştır?

15. Hangi felsefeci, "Cogito, ergo sum" ifadesiyle bilinir?

15. Hangi felsefeci, "Cogito, ergo sum" ifadesiyle bilinir?
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16. Hangi uluslararası organizasyon, 1945 yılında kurulmuştur?

16. Hangi uluslararası organizasyon, 1945 yılında kurulmuştur?

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