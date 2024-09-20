Bu Basit Genel Kültür Testinde 20/20 Yapabilecek misin?
Bu Basit Genel Kültür Testinde 20/20 Yapabilecek misin?
Bu basit genel kültür testinde 20/20 yapabilecek misin?
Haydiiiii!
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1. İstanbul'un Anadolu Yakası açıklarındaki adalar topluluğunun ismi nedir?
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2. Laboratuvarlarda ayrımsal damıtma işlemlerinde kullanılan içi cam baget parçaları ile dolu olan başlığın adı nedir?
3. "Kovalent bileşik" hangi çift arasında oluşur?
4. İki dağ arasındaki çukurca araziye ne ada verilir?
5. Türklerin kullandığı ilk alfabe hangisidir?
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6. Mustafa Kemal Atatürk hangi savaşta takma isim kullanmıştır?
7. Enerjisi bitince sönen yıldıza ne ad verilir?
8. "cot" olarak anılan matematik teriminin uzun hali nedir?
9. "Kast Sistemi" hangi medeniyette ortaya çıkmıştır?
10. "Türk" adından ilk olarak hangi metinde bahsedilmiştir?
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11. Yeniçeriler tarafından boğularak öldürülen "Genç" lakaplı padişah kimdir?
12. Gaz ya da sıvı parçacıklarının, sıvı veya katı bir madde tarafından yutulmasına ne ada verilir?
13. Türkiye Cumhuriyetinin 5. Padişahı kimdir?
14. En bilinen yeryüzü şekillerinden biri olan "Büyük Kanyon" nerededir?
15. Ludwig van Beethoven hangi müzik türünde eserler vermiştir?
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16. Van'da bulunan ve ismini bir Osmanlı padişahından alan şelale hangisidir?
17. Halk arasındaki inanışa göre "cemre" ilk olarak nereye düşer?
18. Bilinen en uzun destan hangisidir?
19. Türk edebiyatının ilk kadın romancısı kimdir?
20. Mezopotamya'yı oluşturan nehirler hangileridir?
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