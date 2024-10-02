15 Soruluk Avrupa Tarihi Testi: Bilgilerinizi Tazelemeye Ne Dersiniz?
15 Soruluk Avrupa Tarihi Testi: Bilgilerinizi Tazelemeye Ne Dersiniz?
Genel Kültür bilgilerinizi tazelemeye ne dersiniz? 15 sorudan oluşan bu orta zorluktaki testi çözerken hem geçmiş bilgilerinizi tazeleyecek hem de eğleneceksiniz. 👍
Hazırsanız başlayalımmm!
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1. Kral Richard, Aslan Yürekli hangi haçlı seferine liderlik etmiştir?
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2. Napolyon Bonapart hangi savaşı kaybettikten sonra sürgüne gönderilmiştir?
3. Martin Luther, hangi belgeleriyle Reform hareketini başlatmıştır?
4. Kırmızı ve Beyaz Güller Savaşı hangi iki aile arasında olmuştur?
5. Fransız Devrimi’nin en önemli sembollerinden biri hangisidir?
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6. İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası'nın ilk olarak hangi ülkeyi işgal etmesiyle savaş başladı?
7. Yüz Yıl Savaşları hangi iki ülke arasında olmuştur?
8. Sovyetler Birliği'nin dağılması hangi yıl gerçekleşmiştir?
9. Hangi Rönesans sanatçısı "Son Akşam Yemeği" tablosunu yapmıştır?
10. Neuschwanstein Şatosu hangi ülkede yer almaktadır?
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11. Hangi Rönesans sanatçısı "Davut" heykelini yapmıştır?
12. Hangi Osmanlı padişahı, 1571’deki Lepanto Savaşı’nda yenilgi almıştır?
13. Roma İmparatorluğu'nun resmi dili neydi?
14. Sanayi Devrimi en çok hangi ülkede başladı?
15. Magna Carta hangi yılda imzalandı?
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